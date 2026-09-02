Tuğberk İmamoğlu gemisi battı mı, neden battı? Tuğberk İmamoğlu gemisi son dakika!

Tuğberk İmamoğlu gemisi battı mı? Geminin neden battığı belli oldu mu? sorularının yanıtı, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından araştırılıyor. Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden ALSU ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpışması sonrası ekipler harekete geçti. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ BATTI MI?

Tuğberk İmamoğlu gemisinin batıp batmadığına ilişkin verilen ilk bilgilerde, gemiyle çarpışmanın ardından irtibat kurulamadığı belirtiliyor. Gemide bulunan 10 personelle de iletişim sağlanamadığı için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle geminin akıbetine ilişkin kesin durumun, ekiplerin çalışmalarının ardından netleşmesi bekleniyor.

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ NEDEN BATTI?

Tuğberk İmamoğlu gemisinin neden battığına ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Geminin, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemiyle çarpıştığı bildirildi. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kesilirken, kazanın meydana geliş nedeni ve geminin durumuna ilişkin incelemeler sürüyor.

OLAY NEDİR?

Olay, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari geminin çarpışmasıyla meydana geldi. Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden ALSU gemisi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu gemisinin çarpışmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk bilgilere göre ALSU gemisinde herhangi bir hasar bulunmazken, Tuğberk İmamoğlu gemisi ve gemideki 10 personelle iletişim kurulamadı.

SON DURUM NEDİR?

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı bildirildi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri ve hava unsurlarının katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. ALSU gemisinde ise herhangi bir hasar olmadığı öğrenildi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin son durumu ve 10 personelin akıbetine ilişkin çalışmalar devam ediyor.