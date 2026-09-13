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Tugay Ercins kimdir? Hamide Akkuş‘ un nişanlısı Tugay Ercins kaç yaşına, nereli, ne iş yapıyor?

Tugay Ercins kimdir? Hamide Akkuş‘ un nişanlısı Tugay Ercins kaç yaşına, nereli, ne iş yapıyor?
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Tugay Ercins kimdir? “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Aylin karakteriyle tanınan Hamide Akkuş’un nişanlanmasının ardından gözler Tugay Ercins’e çevrildi. Akkuş ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ercins’in hayatı merak edilirken, “Tugay Ercins kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?” sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Hamide Akkuş’un Tugay Ercins ile nişanlanması magazin gündemine damga vurdu. İstanbul’da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanan çiftin ardından Tugay Ercins kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? soruları gündeme geldi. Özel hayatıyla merak edilen Tugay Ercins’in Hamide Akkuş ile ilişkisi ve hakkında bilinenler araştırılıyor...

TUGAY ERCİNS KİMDİR?

Tugay Ercins, oyuncu Hamide Akkuş'un sevgilisidir. Ercins, Hamide Akkuş ile birlikte İstanbul'da düzenlenen nişan töreniyle gündeme geldi. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törende evlilik yolunda ilk adımı attı.

HAMİDE AKKUŞ NİŞANLANDI MI?

Evet. “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Aylin karakterini canlandıran Hamide Akkuş, sevgilisi Tugay Ercins ile nişanlandı. İstanbul'da gerçekleştirilen törende çiftin nişan yüzükleri takıldı. Törende yaşanan renkli anlar da kameralara yansıdı.

HAMİDE AKKUŞ KİMİNLE NİŞANLANDI?

Hamide Akkuş, Tugay Ercins ile nişanlandı. Çiftin İstanbul'daki nişan törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. Yüzüklerin takıldığı törende geleneksel “makas kesmiyor” adeti sırasında tepsiye peş peşe 200 TL'lik banknotlar bırakıldı.

HAMİDE AKKUŞ NE ZAMAN NİŞANLANDI?

Hamide Akkuş, 13 Eylül 2026'da İstanbul'da düzenlenen törenle Tugay Ercins ile nişanlandı. Ailelerin ve yakın dostların katıldığı törende yüzükler takılırken, nişan tepsisinin kısa sürede parayla dolduğu anlar dikkat çekti.

SON DAKİKA!

Hamide Akkuş'un Tugay Ercins ile nişanlandığı haberi 13 Eylül 2026'da gündeme geldi. “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Aylin karakteriyle tanınan oyuncunun nişan töreninde yaşanan görüntüler de sosyal medyada ilgi gördü.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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