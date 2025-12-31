Tufan Erginbilgiç kimdir, nereli? Tufan Erginbilgiç'in eğitimi ve iş kariyeri!

Dünyanın önde gelen havacılık ve savunma teknolojileri şirketlerinden Rolls-Royce Holdings plc, 2023 yılından itibaren yeni bir yönetim anlayışıyla yoluna devam ediyor. Bu dönemin merkezindeki isim olan Tufan Erginbilgiç, uzun yıllara dayanan uluslararası tecrübesiyle dikkat çekiyor.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

Tufan Erginbilgiç, Türk kökenli uluslararası bir iş insanı ve üst düzey yönetici olarak tanınıyor. Ocak 2023 itibarıyla Rolls-Royce Holdings plc'nin CEO'luk görevini üstlenen Erginbilgiç, şirketin pandemi sonrası yaşadığı mali ve operasyonel sıkıntıların aşılmasında kilit rol oynadı. Göreve gelir gelmez kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatan Erginbilgiç, maliyet yapısının yeniden ele alındığı, verimlilik odaklı bir yönetim anlayışının benimsendiği bir dönem başlattı.

Kariyerine Mobil Oil'de adım atan Erginbilgiç, 1996 yılında gerçekleşen BP–Mobil birleşmesinin ardından BP bünyesinde görev aldı. BP'de 20 yılı aşkın süre boyunca çeşitli kademelerde sorumluluk üstlenen Erginbilgiç, son beş yılında şirketin üst yönetim kadrosunda yer aldı. Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu'nun CEO'su olarak görev yaptığı dönemde rafinaj, petrokimya ve pazarlama operasyonlarını yönetti. Bu süreçte şirketin karlılığı ve operasyonel güvenliği rekor seviyelere ulaştı.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tufan Erginbilgiç, 61 yaşında ve Artvin doğumludur. Eğitim hayatını Türkiye ve ABD'de sürdüren Erginbilgiç, lisans eğitimini 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde tamamladı. Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA yaparak devam eden Erginbilgiç, daha sonra Ohio State Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini bitirdi.

BP'den 2020 yılında ayrılmasının ardından altyapı yatırımlarına odaklanan Global Infrastructure Partners'ta ortak olarak görev aldı. Bu yapı bünyesinde yatırımcılar adına 81 milyar dolarlık bir portföyün yönetiminde yer aldı. Ayrıca havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren GKN başta olmak üzere, ağır sanayi ve imalat şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. Enerji, sanayi ve finans alanlarındaki bu uzun soluklu deneyim, Rolls-Royce'taki görev sürecinin temel dayanaklarından biri olarak öne çıktı.