İngiltere merkezli Rolls-Royce’un CEO’su Tufan Erginbilgiç, şirketin yeni ücret politikasıyla gündeme geldi. Kariyeri ve eğitim hayatı merak edilen Erginbilgiç’in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu ile serveti araştırılıyor. Peki, Tufan Erginbilgiç kimdir, ne iş yapıyor, aylık maaşı ne kadar? Tufan Erginbilgiç kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

İngiltere merkezli Rolls-Royce’un CEO’su olarak görev yapan Tufan Erginbilgiç, uzun yıllara dayanan enerji ve uluslararası şirket yönetimi deneyimiyle dikkat çekiyor. Türk ve İngiliz vatandaşlığı bulunan Erginbilgiç, 1 Ocak 2023 itibarıyla Rolls-Royce’un CEO’luk görevini üstlendi. Şirketin resmi yönetim profilinde, Erginbilgiç’in mühendislik eğitiminin yanı sıra MBA ve ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahip olduğu belirtiliyor.

61 yaşındaki Erginbilgiç, köken olarak Artvinlidir. Eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde devam eden Erginbilgiç, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA yaptı. Akademik eğitimini 1989 yılında Ohio State Üniversitesi'nde tamamladığı ekonomi yüksek lisansıyla sürdürdü.

Profesyonel kariyerinin ilk döneminde Mobil Oil'de görev yapan Erginbilgiç, 1996 yılındaki BP-Mobil entegrasyonunun ardından BP bünyesinde çalışmaya devam etti. Rolls-Royce'un resmi biyografisine göre BP'de 20 yılı aşkın süre görev yapan Erginbilgiç, şirketin üst yönetiminde de önemli sorumluluklar üstlendi.

Erginbilgiç, BP döneminin son yıllarında şirketin downstream faaliyetlerinin başında yer aldı. Bu kapsamda rafinaj, petrokimya, akaryakıt istasyonları, madeni yağlar ve diğer faaliyetleri kapsayan geniş bir operasyon alanını yönetti. BP'nin açıklamasına göre bu dönemde ilgili iş kolunda kârlılık ve güvenlik performansında önemli sonuçlar elde edildi.

2020'de BP'den ayrılan Erginbilgiç, Global Infrastructure Partners'ta ortak olarak görev yaptı. Ayrıca GKN başta olmak üzere ağır sanayi ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurullarında görev aldı. Rolls-Royce'un güncel profilinde ise Erginbilgiç'in Iveco Group'ta bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu belirtiliyor.

1 Ocak 2023'te Rolls-Royce CEO'su olarak göreve başlayan Erginbilgiç, şirketin dönüşüm sürecinin başındaki isim oldu.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ NE İŞ YAPIYOR?

Tufan Erginbilgiç, dünyanın önde gelen havacılık ve güç sistemleri şirketlerinden Rolls-Royce'un CEO'su olarak görev yapıyor. Şirketin resmi yönetim sayfasına göre 1 Ocak 2023'te yönetim kuruluna atanan Erginbilgiç, şirketin üst düzey yönetiminden ve stratejik çalışmalarından sorumlu.

Erginbilgiç'in kariyerinin önemli bölümünü enerji sektöründe geçirmesi, Rolls-Royce yönetimindeki görevine de güçlü bir uluslararası iş deneyimi taşımasını sağladı. BP'de 20 yılı aşkın süre görev yapan Erginbilgiç, şirketin farklı kademelerinde yöneticilik yaptı ve son olarak downstream iş kolunun CEO'su oldu.

Rolls-Royce'un 2025 sonuçlarına ilişkin açıklamasında da Erginbilgiç, şirketin dönüşüm sürecinin devam ettiğini ve orta vadeli hedeflerin daha erken yakalanmasının beklendiğini belirtti. Şirket, 2026 yılı için 4,9-5,2 milyar sterlin aralığında temel faaliyet kârı ve 5,0-5,3 milyar sterlin aralığında serbest nakit akışı hedefi açıkladı.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ SERVETİ NE KADAR?

Tufan Erginbilgiç'in kişisel servetinin toplam miktarına ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle Erginbilgiç'in net serveti konusunda kesin bir tutar vermek mümkün değil.

Bununla birlikte Rolls-Royce, CEO'nun maaş ve performansa bağlı ücretlerini yıllık raporlarında açıklıyor. Şirketin 2025 yıllık raporunda Erginbilgiç'in 2026'dan itibaren geçerli olacak ücret yapısında 1 milyon 586 bin sterlin temel maaş, yüzde 150 hedef prim ve yüzde 450 uzun vadeli teşvik hedefi öngörüldüğü görülüyor. Hedef doğrudan toplam ücret tutarı ise 11 milyon 102 bin sterlin olarak hesaplanıyor. Bu rakam, gerçekleşmiş kişisel serveti değil, şirketin belirlediği hedef ücretlendirme yapısını ifade ediyor.

Rolls-Royce'un 2024 yıllık raporunda ise Erginbilgiç'in 2024 yılı toplam ücretlendirmesi 4 milyon 113 bin sterlin olarak açıklandı. Bu tutarın içerisinde maaş, yan haklar, yıllık teşvik ve emeklilik ödeneği gibi farklı kalemler bulunuyor.

Dolayısıyla CEO'nun yıllık kazancı ile kişisel servetinin birbirinden farklı kavramlar olduğu özellikle belirtilmelidir. Erginbilgiç'in servetinin tamamına ilişkin doğrulanmış resmi bir rakam açıklanmış değil.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KAÇ YAŞINDA?

Tufan Erginbilgiç 61 yaşındadır.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ NERELİ?

Tufan Erginbilgiç köken olarak Artvinlidir.