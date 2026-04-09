Tuba Ulu Kanuni Sultan Süleyman'a ne dedi?

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen son dakika gelişmeleri arasında Tuba Ulu'nun Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri ilk sırada yer alıyor.

Kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alan videoda, Ulu’nun Osmanlı Devleti’nin en güçlü padişahlarından biri olan Kanuni’ye yönelik ifadeleri izleyicileri şaşkına çevirdi. Peki, Tuba Ulu Kanuni Sultan Süleyman’a ne dedi?

TUBA ULU KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'A NE DEDİ?

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir stand-up gösterisi, komedyen Tuba Ulu’nun emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Sahne performansından kesilen bir kesitin kısa sürede viral olması, hem tartışmaları hem de yasal süreci beraberinde getirdi. Peki, Türkiye gündemine oturan bu olayın perde arkasında ne var?

Tuba Ulu’nun bir mekan bünyesinde gerçekleştirdiği stand-up gösterisi sırasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli padişahlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler tepkilerin odağı oldu. Ulu’nun gösterisinde, "Kanuni Sultan Süleyman bile f*** buddy’siyle evlendi" şeklindeki sözleri, izleyiciler tarafından kaydedilerek dijital mecralara taşındı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDEN ADLİYEYE UZANAN SÜREÇ

Söz konusu videonun yayılmasının ardından, tarihi şahsiyetlere hakaret edildiği gerekçesiyle çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Gelen şikayetler ve yapılan incelemeler neticesinde, komedyenin kullandığı üslup ve ifadeler nedeniyle gözaltı kararı uygulandı. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu gelişme, ifade özgürlüğü ve tarihi değerlere saygı ekseninde yeni bir tartışma başlattı.

TUBA ULU KİMDİR VE ŞİMDİ NE OLACAK?

Stand-up dünyasında adını duyurmaya çalışan Tuba Ulu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Dosyanın içeriğine göre "Halkın bir kesimini aşağılama" veya "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" gibi maddeler üzerinden soruşturmanın derinleşebileceği öngörülüyor. Olayla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Osman DEMİR
