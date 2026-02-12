Tuana Naz Tiryaki kimdir? Tuana Naz Tiryaki kaç yaşında, nereli?

Ekranların genç yeteneği Tuana Naz Tiryaki, performanslarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler, oyuncunun hangi projelerde yer aldığını, yaşını ve memleketini merak ederken, Tuana Naz Tiryaki'nin kariyer yolculuğu da gündemde sıkça konuşuluyor. Tuana Naz Tiryaki ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

TUANA NAZ TİRYAKİ KİMDİR?

Tuana Naz Tiryaki, 2006 doğumlu genç bir Türk oyuncudur. Küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde televizyon dizileri ve sinema projelerinde rol almış, özellikle Tozkoparan ve Tozkoparan İskender dizilerindeki Asya karakteriyle tanınmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde drama ve oyunculuk eğitimi alarak yeteneğini geliştiren Tiryaki, aynı zamanda 10. Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın En İyi Genç Kız Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştür.

TUANA NAZ TİRYAKİ KAÇ YAŞINDA?

Tuana Naz Tiryaki, 20 Ekim 2006 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.

TUANA NAZ TİRYAKİ NERELİ?

Tuana Naz Tiryaki, İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Giresun'un Alucra ilçesi nüfusuna kayıtlıdır ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

TUANA NAZ TİRYAKİ'NİN KARİYERİ

Tuana Naz Tiryaki, 2015 yılında Baba Candır dizisiyle oyunculuk dünyasına adım attı. Ardından Gecenin Kraliçesi, Kalp Atışı, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Şahsiyet dizilerinde rol aldı. Asıl çıkışını 2018'de Tozkoparan dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle yaptı ve bu karakterle 2021'den itibaren Tozkoparan İskender dizisinde de başrol oynadı. Sinema projelerinde ise 2017'de İki, 2023'te Aşkın Saati: 19.03 ve 2025'te Aşk Sadece Bir An filmlerinde rol aldı. Başarılı performansları sayesinde 2022 ve 2024 yıllarında Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın En İyi Genç Oyuncu" ödülünü kazandı.