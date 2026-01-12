Trump İran'a ne dedi? SON DAKİKA! Trump İran'a 'Starlink göndereceğim' mi dedi?

İran'da sokaklar karışık, bilanço ağırlaşıyor, dünya nefesini tutmuş gelişmeleri izliyor. İnternetin kesildiği, protestoların bastırılmaya çalışıldığı ülkede bu kez krizi büyüten çıkış ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. "Starlink" açıklaması ortalığı karıştırırken, Tahran yönetimi dakikalar içinde karşı hamle yaptı. Peki Trump İran'a ne mesaj verdi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TRUMP İRAN'A NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ve yaşanan can kayıplarına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Trump, İran yönetiminin "öldürülmemesi gereken bazı kişilerin öldürüldüğünü" belirterek, Tahran'ın kendi "kırmızı çizgisini" aşmaya başladığını söyledi. ABD'nin İran konusunda çok güçlü askeri ve siyasi seçenekleri değerlendirdiğini vurgulayan Trump, Ordu'nun da süreci yakından incelediğini ifade etti.

Trump ayrıca, İran'ın ABD çıkarlarını hedef alması durumunda, "daha önce hiç vurulmadıkları bir seviyede" karşılık vereceklerini belirterek açık bir askeri tehditte bulundu.

TRUMP İRAN'A "STARLİNK GÖNDERECEĞİM" Mİ DEDİ?

Evet. Donald Trump, İran yönetiminin protestoları bastırmak amacıyla internet ve telefon hatlarını kesmesinin ardından, İran'daki protestoculara Starlink internet hizmeti sağlanması için Elon Musk ile görüşeceğini açıkladı. Bu açıklama, ülkede iletişimin tamamen kesildiği bir dönemde geldiği için uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Trump'ın bu çıkışı, İran'daki eylemcilerin dış dünyayla bağlantısının yeniden kurulmasına yönelik bir adım olarak yorumlandı.

TRUMP – İRAN OLAYI NEDİR?

Trump–İran olayı, İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların ardından ABD Başkanı Trump'ın sürece doğrudan dahil olabileceğini açıklamasıyla büyüyen gerilimi ifade ediyor.

Trump'ın Starlink hamlesi ve sert askeri söylemleri, İran yönetimi tarafından ülkenin iç işlerine müdahale olarak algılandı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, Starlink erişimini engellemek amacıyla askeri sinyal bozucu cihazlar konuşlandırarak Trump'a jet bir karşılık verdi. Böylece kriz, yalnızca iç protestolar olmaktan çıkıp uluslararası bir boyut kazandı.

SON DAKİKA: İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da protestolar 15. gününe girerken bilanço ağırlaşıyor. İnsan hakları kuruluşu HRANA'ya göre:

En az 538 kişi hayatını kaybetti

10 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı

Ölenlerin 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi

İran yönetimi, protestoların yayılmasını engellemek için internet ve telefon hatlarını kesti. ABD Başkanı Trump'ın Starlink açıklamasının ardından İran, bu erişimi engellemek amacıyla askeri elektronik önlemler aldı.

Resmi İran makamları can kaybına ilişkin net rakam paylaşmazken, uluslararası ajanslar da verilerin bağımsız şekilde doğrulanamadığını bildiriyor. Ancak sahadaki tablo, ülkedeki krizin hem iç hem de dış politikada giderek derinleştiğini gösteriyor.