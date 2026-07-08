Trump gitti mi, Trump Ankara’dan ayrıldı mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara temaslarının sona ermesinin ardından gözler ayrılış programına çevrildi. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "Trump Ankara'dan ayrıldı mı?" ve "Trump gitti mi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Trump'ın Türkiye ziyareti ve ayrılışına ilişkin son durum.

TRUMP ANKARA'DAN AYRILDI MI?

Beyaz Saray tarafından açıklanan resmi programa göre Donald Trump, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısının ardından akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak. Bu nedenle program tamamlanana kadar Trump'ın Ankara'daki temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

TRUMP NE ZAMAN TÜRKİYE'DEN AYRILACAK?

36. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Trump'ın, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 16.15'te Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılması planlanıyor. Basın toplantısının sona ermesinin ardından ise akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılarak Ankara ziyaretini tamamlayacak.

TRUMP'IN 8 TEMMUZ PROGRAMI

Trump'ın 8 Temmuz 2026 tarihli resmi programı şu şekilde açıklandı:

• 14.30: Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme (Basına kapalı)

• 15.30: Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme (Basına kapalı)

• 16.15: Basın toplantısı (Önceden akredite edilmiş medya)

NATO ZİRVESİNDE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda liderle bir araya gelen Donald Trump, NATO oturumları, ikili görüşmeler ve resmi programlara katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin yanı sıra Ukrayna ve Suriye liderleriyle de temaslarda bulunacak olan Trump, basın toplantısının ardından Türkiye'deki resmi ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrılacak.