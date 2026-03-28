Trump Erdoğan'a ne dedi? “Erdoğan harika bir lider”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la gerçekleşen savaş sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye’nin rolüne de özel bir yer ayıran Trump, ülkemiz için övgü dolu ifadeler kullandı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı “Harika bir lider” olarak nitelendirdi. Peki, Trump Erdoğan'a ne dedi? Detaylar haberimizde.

TRUMP ERDOĞAN'A NE DEDİ?

Donald Trump, Başkan Erdoğan için konuşmasında, “Harika bir lider” ifadelerine yer verdi. Trump’ın bu açıklaması, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve liderler arası diyalogların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

BENCE TÜRKİYE ŞAHANEYDİ

Trump, İran’la gerçekleşen savaş sürecinde Türkiye’nin tutumunu öne çıkararak, “Bence Türkiye şahaneydi, bölgede olmayan ülkelerden muazzam destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler. Bence Türkiye şahaneydi, aslında harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar.” ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN İRAN SAVAŞI DEĞERLENDİRMELERİ

Trump, konuşmasında yalnızca Türkiye’ye değil, İran’la yaşanan savaş sürecine dair genel değerlendirmeler de yaptı. Savaşın gidişatı ve uluslararası destekler hakkında açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye’nin rolüne özel bir vurgu yaptı.

Trump’ın ifadeleri, hem bölgesel işbirliklerini hem de ABD’nin dış politika perspektifini anlamak açısından dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI DESTEK ROLÜ

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Türkiye’nin savaş sürecinde sergilediği tutumu öne çıkarırken, bölgesel ve uluslararası destek konusuna da değindi. Trump, “Bölgede olmayan ülkelerden muazzam destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler.” diyerek, Türkiye’nin dış politikadaki aktif rolünü vurguladı.

Dilara Yıldız
