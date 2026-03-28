Trump Erdoğan'a ne dedi? “Erdoğan harika bir lider”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la gerçekleşen savaş sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Türkiye’nin rolüne özel bir yer ayıran Trump, ülkemize ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında da dikkat çeken yorumlar yaptı. Peki, Trump Erdoğan'a ne dedi? Detaylar...

Donald Trump, Başkan Erdoğan için konuşmasında, “Harika bir lider” ifadelerine yer verdi. Trump’ın bu açıklaması, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve liderler arası diyalogların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Trump, İran’la gerçekleşen savaş sürecinde Türkiye’nin tutumunu öne çıkararak, “Bence Türkiye şahaneydi, bölgede olmayan ülkelerden muazzam destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler. Bence Türkiye şahaneydi, aslında harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar.” ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasında yalnızca Türkiye’ye değil, İran’la yaşanan savaş sürecine dair genel değerlendirmeler de yaptı. Savaşın gidişatı ve uluslararası destekler hakkında açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye’nin rolüne özel bir vurgu yaptı.

Trump’ın ifadeleri, hem bölgesel işbirliklerini hem de ABD’nin dış politika perspektifini anlamak açısından dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Türkiye'nin savaş sürecinde sergilediği tutumu öne çıkarırken, bölgesel ve uluslararası destek konusuna da değindi. Trump, diyerek, Türkiye'nin dış politikadaki aktif rolünü vurguladı.