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ABD'de yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump'ın siyasi geçmişi ve parti bağlantısı yeniden gündeme geldi. Seçim sürecinde Trump'ın siyasi kimliği, geçmişteki parti değişiklikleri ve Amerikan siyasetindeki konumu merak konusu olurken, ABD'deki iki büyük siyasi parti arasındaki rekabet de yakından takip ediliyor. Peki, Trump demokrat mı cumhuriyetçi mi? Trump hangi partide, daha önce demokrat mıydı? Detaylar...

TRUMP DEMOKRAT MI, CUMHURİYETÇİ Mİ?

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti (Republican Party) üyesidir. ABD'nin 45'inci ve 47'nci başkanı olan Trump, 2016 ve 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katıldı. Trump, 20 Ocak 2025'te ikinci kez başkanlık görevini devraldı.

ABD siyasetinde Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti ile birlikte ülkenin iki büyük siyasi partisinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Trump, özellikle 2016 seçimlerinden itibaren Cumhuriyetçi Parti'nin öne çıkan siyasi isimlerinden biri haline geldi.

DONALD TRUMP HANGİ PARTİDEN?

Donald Trump, günümüzde Cumhuriyetçi Parti saflarında siyaset yapıyor. Ancak Trump'ın siyasi parti geçmişi yalnızca Cumhuriyetçilerle sınırlı değil. İş insanı olarak siyasete ilgi duyduğu ilk dönemlerden itibaren farklı partilerle bağlantısı bulunan Trump, yıllar içinde siyasi aidiyetini birkaç kez değiştirdi.

Trump, 1987 yılında Cumhuriyetçi Parti'ye katıldı. 1999 yılında Reform Partisi ile ilişki kurarak bu partinin başkan adaylığı için girişimde bulundu. 2001 yılında Demokrat Parti'ye geçti, 2009'da yeniden Cumhuriyetçi Parti'ye döndü. 2011 yılında bağımsız olarak kayıt yaptıran Trump, 2012 yılında tekrar Cumhuriyetçi Parti'ye katıldı.

DONALD TRUMP DAHA ÖNCE DEMOKRAT MIYDI?

Evet. Donald Trump, 2001-2009 yılları arasında Demokrat Parti'ye kayıtlıydı. Bu dönemde Demokrat kimliğiyle ilişkilendirilmesine rağmen daha sonra Cumhuriyetçi Parti'ye geri döndü.

Trump'ın parti geçmişindeki değişiklikler şöyle sıralanıyor:

1987: Cumhuriyetçi Parti'ye katıldı.

1999: Reform Partisi ile ilişki kurdu.

2001: Demokrat Parti'ye geçti.

2009: Cumhuriyetçi Parti'ye geri döndü.

2011: Bağımsız olarak kayıt yaptırdı.

2012: Yeniden Cumhuriyetçi Parti'ye katıldı.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yarıştı ve seçimi kazanarak ABD'nin 45'inci başkanı oldu.