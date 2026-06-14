Trt Tabii tek maç satın alma var mı, TRT tabii ücreti ne kadar? TRT’nin yerli dijital platformu Tabii, hem orijinal dizileri hem de dev spor organizasyonlarıyla yayıncılık dünyasında fark yaratıyor. Platformun sunduğu içeriklere erişmek isteyen kullanıcılar, abonelik sisteminin detaylarını ve tek seferlik ödeme imkanlarını sorguluyor. Özellikle "Tabii Premium ne kadar?" ve "Tek maçlık ödeme yapılabiliyor mu?" soruları arama motorlarında en üst sıralarda yer alıyor. 2026 yılı güncel Tabii abonelik fiyatları ve ödeme yöntemlerine dair tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

TRT TABİİ TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarının TRT bünyesine geçmesiyle birlikte futbolseverlerin dijital yayın alışkanlıkları da değişti. Maç günleri yaklaştığında arama motorlarında en çok sorgulanan konuların başında "TRT Tabii tek maç satın alma var mı?" ve "TRT Tabii ücreti ne kadar?" soruları geliyor.

2026 yılı Nisan ayı itibarıyla güncellenen fiyat politikaları ve üyelik modelleri, izleyicilere hem ücretsiz hem de premium seçenekler sunuyor. İşte bütçenizi planlamanıza yardımcı olacak kapsamlı Tabii abonelik rehberi.

Birçok spor tutkunu, sadece desteklediği takımın kritik müsabakasını izlemek için "tek maçlık" ödeme yapma seçeneğini araştırıyor. Ancak Tabii platformunda şu an için tek maç satın alma özelliği bulunmamaktadır. Tabii, izleyicilerine "maç başı ücret" yerine "aylık abonelik" modelini sunmaktadır. Bu durum, sadece bir maç için ödeme yapmak isteyenler için bir dezavantaj gibi görünse de, aylık abonelik satın alındığında o ay içerisindeki tüm UEFA maçlarına, orijinal dizilere ve geniş film arşivine erişim imkanı sağlanmaktadır. Kısacası, tek bir maçı izlemek için platformun o ayki Premium paketini satın almanız gerekmektedir.

2026 TRT TABİİ ÜCRETİ NE KADAR? (GÜNCEL FİYAT LİSTESİ)

TRT’nin dijital platformu Tabii, kamu yayıncılığı hassasiyetiyle rakiplerine oranla daha erişilebilir bir fiyat politikası izlemektedir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla geçerli olan güncel fiyatlandırma şu şekildedir:

TABİİ ÜCRETSİZ PAKET: 0 TL (Reklamlı içerikler, TRT kanalları ve sınırlı arşiv.)

TABİİ PREMİUM PAKET: 99 TL (Reklamsız izleme, tüm Dünya Kupası maçları, UEFA maçları, orijinal yapımlar ve çevrimdışı izleme özelliği.)

Not: Yıllık taahhüt zorunluluğu bulunmamaktadır. 99 TL ödeyerek bir ay boyunca Premium ayrıcalıklardan faydalanabilir, dilediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

TABİİ ÜZERİNDEN HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ VE ÜCRETSİZ?

Her ne kadar platformun Premium sürümü ücretli olsa da, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki heyecanına herkesin ortak olabilmesi için bir istisna uygulanmaktadır.

Türk takımlarının (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş vb.) UEFA organizasyonlarındaki maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanmaya devam etmektedir. Bu maçları izlemek için Tabii platformuna ücretsiz üye olmanız ve "Canlı TV" sekmesinden ilgili kanalı açmanız yeterlidir. Ancak yabancı devlerin (Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih vb.) birbirleriyle olan karşılaşmalarını ve eş zamanlı oynanan diğer tüm maçları takip etmek için Tabii Premium üyeliği gerekmektedir.

TABİİ PREMİUM ÜYELİĞİNİN SPORSEVERLERE SUNDUĞU AVANTAJLAR

Sadece maç izlemek için 99 TL ödemek konusunda kararsız olanlar için Premium paketin sunduğu ek özellikler şunlardır:

REKLAMSIZ YAYIN: Maç önü, devre arası ve maç sonu analizlerinde reklam kesintisine uğramazsınız.

24 SAAT GERİ ALMA: Canlı yayını 24 saate kadar geri sararak kaçırdığınız golleri veya pozisyonları anında tekrar izleyebilirsiniz.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK (HD/4K): İnternet hızınız desteklediği sürece maçları en yüksek görüntü kalitesiyle takip edersiniz.

ÖZEL SPOR İÇERİKLERİ: Maç özetleri, teknik analizler ve spor dünyasından özel belgeseller sadece Premium üyelerin erişimine sunulmaktadır.

TABİİ PREMİUM ABONELİĞİ NASIL ALINIR?

Tabii dünyasına dahil olmak ve maçları donmadan izlemek için şu basit adımları izleyebilirsiniz:

tabii.com adresine gidin veya mobil uygulamayı indirin.

E-posta adresinizle ücretsiz bir hesap oluşturun.

Profilinizden "Premium'a Geç" butonuna tıklayın.

Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek 99 TL'lik ödemeyi onaylayın.

Ödemeniz onaylandığı anda tüm kilitli içerikler ve canlı maç kanalları erişiminize açılacaktır.

TRT Tabii tek maç satın alma seçeneği sunmasa da, aylık 99 TL gibi rekabetçi bir fiyatla UEFA organizasyonlarının tamamını evinize getiriyor. Türk takımlarının maçlarını ücretsiz izleme imkanı sunarak kamu görevini yerine getiren platform, tüm Avrupa futbolunu takip etmek isteyenler için ise Premium paketiyle en uygun fiyatlı dijital alternatif olmaya devam ediyor. 2026 sezonunun finaline yaklaşırken, maç heyecanını yarıda kesmemek için üyeliğinizi önceden kontrol etmeyi unutmayın!