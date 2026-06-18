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TRT dizisi setine polis baskını mı yapıldı, neden? Son dakika! TRT setinde kimler gözaltına alındı?

TRT dizisi setine polis baskını mı yapıldı, neden? Son dakika! TRT setinde kimler gözaltına alındı?
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TRT tabii platformunda yayınlanmaya hazırlanan "Ateş Denizi" dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen polis operasyonu gündeme damga vurdu. Beykoz Kundura Fabrikası'nda devam eden çekimlere yapılan baskın iddiasının ardından birçok kişi, "TRT dizisi setine polis baskını mı yapıldı?", "Neden operasyon düzenlendi?" ve "Kimler gözaltına alındı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Son dakika gelişmesi olarak gündeme gelen TRT dizisi setindeki operasyon iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yayın hayatına başlamaya hazırlanan "Ateş Denizi" dizisinin setinde yaşandığı belirtilen olay sonrası gözler soruşturmanın detaylarına çevrildi. TRT setine neden baskın düzenlendi, operasyonda kimler gözaltına alındı? İşte merak edilen gelişmeler ve olayın detayları haberin devamında yer alıyor.

TRT SETİNE BASKIN MI DÜZENLENDİ?

TRT tabii platformunda yayınlanmaya hazırlanan "Ateş Denizi" dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki setine narkotik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin sete gelmesiyle çekimler durdurulurken, yaşanan gelişme set ekibinde şaşkınlığa neden oldu.

TRT SETİNE NEDEN BASKIN DÜZENLENDİ?

Operasyonun, yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Polis ekipleri soruşturma kapsamında dizinin başrol oyuncularından Erdem Kaynarca'ya yönelik işlem yaptı. Operasyon sırasında oyuncunun karavanında ve şahsi aracında incelemelerde bulunuldu.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında dizide "Nezih" karakterini canlandıran başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan oyuncudan ayrıca saç ve kan örnekleri alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kaynarca serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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