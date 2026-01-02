TRT 1 yayın akışı 2 Ocak 2026! Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?

Yeni yıl haftasında dizilerin yayın takviminde ara verilmesiyle birlikte TRT 1'in Cuma akşamı yayın planı izleyiciler tarafından incelenmeye başladı. TRT 1 yayın akışı 2 Ocak 2026! Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok? 2 Ocak tarihli yayın akışında yer alan programlar ile akşam kuşağının nasıl şekilleneceği belli oldu.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 OCAK 2026

TRT 1'in 2 Ocak 2026 Cuma gününe ait yayın akışı günün erken saatlerinden itibaren farklı yapımlarla devam ediyor. Saat 13.15'te Seksenler dizisi ekranlara gelirken, 14.25'te Kasaba Doktoru izleyiciyle buluşuyor. Günün ilerleyen saatlerinde 17.45'te Lingo Türkiye yayınlanıyor ve akşam saatlerine doğru kanalın ana kuşağı başlıyor.

Akşam saat 19.00'da Ana Haber bülteni izleyicilere aktarılırken, 19.55'te İddiaların Aksine programı ekrana geliyor. Saat 20.00'de ise Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlanıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde 23.15'te Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 programı TRT 1 ekranlarında yer alıyor.

2 Ocak TRT 1 yayın akışı:

14:25 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz (tekrar)

23:15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizinin yayın akışında ara verilmesi, Taşacak Bu Deniz dizisi için de geçerli oldu. TRT 1'in 2 Ocak Cuma akşamı yayın planında dizinin yeni bölümü yer almadı. Kanalın paylaştığı akışta saat 20.00 kuşağında dizinin tekrar bölümü bulunuyor.

Bu yayın planı kapsamında Taşacak Bu Deniz dizisini takip eden izleyiciler, bu akşam yeni bir bölüm izleyemeyecek. TRT 1 ekranlarında Cuma akşamı dizinin daha önce yayınlanan bölümü yeniden ekrana taşınacak ve yeni bölüm için farklı bir tarih belirlendi.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm tarihi TRT 1 yayın planıyla netlik kazandı. Dizinin yeni bölümü 9 Ocak 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yeni yıl haftasının ardından normal yayın düzenine dönülmesiyle birlikte dizi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

TRT 1 ekranlarında Cuma akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, 9 Ocak tarihinde yeni bölümüyle yayınlanacak. Bu tarihe kadar dizinin tekrar bölümleriyle ekranda yer alması planlanıyor.