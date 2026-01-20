TRT 1 ve TRT Spor Şampiyonlar Ligi maç programı! 20-21 Ocak Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı, ocak ayının son haftasında yoğun bir maç programıyla devam ediyor. Karşılaşmalarla eş zamanlı olarak TRT 1 ve TRT Spor'un 20 Ocak tarihli yayın akışları da netlik kazanmış durumda.

TRT 1 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI YAYIN AKIŞI

TRT 1'in 20 Ocak Salı gününe ait yayın akışı incelendiğinde, akşam saatlerinde haber ve dizi içerikleri yer alacak. Kanalda saat 17.45'te Lingo Türkiye, 19.00'da Ana Haber, 19.55'te İddiaların Aksine ve 20.00'de Mehmed: Fetihler Sultanı ekranlara geliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Vefa Sultan ve Kara Ağaç Destanı yayınlanıyor.

Bu yayın planı kapsamında TRT 1 ekranlarında Şampiyonlar Ligi maç yayını bulunmuyor. Gün boyunca yayınlanan programlar, haber ve dizi ağırlıklı bir içerik sunuyor.

TRT SPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYIN AKIŞI

TRT Spor'un 20 Ocak Salı günkü yayın akışında spor programları ve canlı karşılaşmalar yer alıyor. Saat 18.00'de Spor Merkezi canlı olarak ekrana gelirken, 19.00'da Vodafone Sultanlar Ligi Voleybol karşılaşması Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana mücadelesi yayınlanıyor. Akşam saat 20.30'da ise Suudi Arabistan Pro Lig futbol karşılaşması Al Ahli - Al Khaleej izleyiciyle buluşuyor.

Gecenin ilerleyen bölümünde saat 22.30'da Aktüel Futbol Transfer ve 23.30'da Futbol Anadolu programları canlı olarak yayınlanıyor. TRT Spor'un bu akışında da Şampiyonlar Ligi maç yayını bulunmuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2026 Salı günü Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Tabii Spor kanalları üzerinden yayınlanıyor. Günün erken saatlerinde 18.30'da Kairat - Club Brugge mücadelesi Tabii Spor'da yer alırken, 20.45'te Bodo/Glimt - Manchester City karşılaşması yine Tabii Spor ekranlarından izlenebiliyor. Saat 23.00'te başlayan Real Madrid - Monaco maçı Tabi Spor 1'de yayınlanıyor.

Aynı saatte Inter - Arsenal Tabii Spor'da, Villarreal - Ajax Tabii Spor 6'da, Tottenham - Borussia Dortmund Tabii Spor 3'te, Sporting - Paris Saint-Germain Tabii Spor 2'de, Olympiakos - Bayer Leverkusen Tabii Spor 5'te ve Kopenhag - Napoli Tabii Spor 4'te futbolseverlerle buluşuyor. 21 Ocak Çarşamba günü ise 20.45'te Karabağ - Eintracht Frankfurt Tabii Spor'da ekrana geliyor. Saat 23.00'te Chelsea - Pafos Tabii Spor 4'te, Atalanta - Athletic Bilbao Tabii Spor 6'da, Juventus - Benfica Tabii Spor'da, Slavia Prag - Barcelona Tabii Spor 2'de, Olimpik Marsilya - Liverpool Tabii Spor 1'de, Newcastle United - PSV Tabii Spor 5'te ve Bayern Münih - Union Saint-Gilloise Tabii Spor 3'te yayınlanıyor.