TRT 1 neden açılmıyor, TRT 1 sinyal yok sorunu çözümü nedir?

TRT 1'de yaşanan bu ani kesinti, izleyicilerin kafasını karıştırdı. Özellikle şifreli yayın uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar, kanalı televizyonlarından izleyemeyince sorunun kaynağını öğrenmek için araştırma yapmaya yöneldi. Peki, TRT 1 neden görüntü vermiyor ve "sinyal yok" hatası nasıl giderilir?

TRT 1 ŞİFRE SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI

Önemli maçlar başlamadan önce TRT 1'in zaman zaman şifreli yayına geçmesi, izleyicilerde şaşkınlık yaratabiliyor. Bu durumla karşılaşıldığında, TKGS üzerinden yapılacak bir güncelleme çoğu zaman yayının normale dönmesini sağlayabiliyor. Eğer bu yöntem sonuç vermezse, televizyonun ayarlar menüsünden "TP Ekle" bölümüne girerek güncel TRT 1 frekans bilgisini manuel şekilde eklemek, kanalı yeniden izlemeye başlamak için alternatif bir çözüm sunuyor.

TRT 1 ŞİFRE PROBLEMİ NASIL GİDERİLİR? FREKANS AYARI ADIMLARI

TRT 1 FREKANS AYARLAMA AŞAMALARI

MENÜ VE KURULUM EKRANINA GİRİŞ

Uydu alıcınızın kumandasındaki "Menü" ya da "Kurulum/Setup" tuşuna basarak ayarlar ekranını açın.

MANUEL FREKANS GİRİŞİ

"Manuel Arama" veya "Frekans Ayarları" bölümüne ilerleyin.

Uydu seçeneğinden Türksat 42° E konumunu işaretleyin ve "Şebekede Ara" seçeneğini aktif konuma getirin.

YENİ TRANSPONDER EKLEME

Kumandanızdaki menü tuşuna tekrar basarak "Ayarlar" kısmına girin.

"Transponder Ekle" seçeneğini açın.

Mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına ulaştıktan sonra güncel frekans değerlerini girin ve "OK" tuşuna basıp kaydedin.

KANAL LİSTESİNE EKLEME

Tarama işlemi tamamlandığında yeni eklenen kanallar genellikle listenin en altında görünür.

Buradan TRT 1 HD kanalını bularak yayını izlemeye başlayabilirsiniz.