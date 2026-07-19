TRT 1 CANLI İZLE (İSPANYA ARJANTİN) TRT 1 HD kesintisiz İspanya Arjantin Dünya Kupası maçı donmadan nasıl izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı İspanya - Arjantin finali için geri sayım sürüyor. Futbolseverler, "TRT 1 HD canlı izle", "İspanya - Arjantin Dünya Kupası maçı şifresiz nasıl izlenir?" ve "TRT 1 kesintisiz canlı yayın bilgileri" gibi konuları arama motorlarında yoğun şekilde sorguluyor. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak dev finalin canlı yayın kanalı, yayın saati ve izleme bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE (İSPANYA - ARJANTİN) TRT 1 HD DÜNYA KUPASI FİNALİ ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde futbolseverlerin heyecanla beklediği İspanya - Arjantin mücadelesi için geri sayım sona erdi. Dev finali canlı takip etmek isteyen taraftarlar, "TRT 1 canlı izle", "İspanya - Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "TRT 1 HD şifresiz nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor.

Dünya Kupası finalini ekran başından takip edecek milyonlarca futbolsever, TRT 1'in güncel frekans bilgilerini ve platform bilgilerini araştırıyor. İşte İspanya - Arjantin maçı yayın bilgileri, TRT 1 canlı yayın detayları ve frekans ayarları...

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği final karşılaşması, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali, ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Dünyanın gözünün çevrileceği karşılaşmada 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu belli olacak.

TRT 1 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT 1 yayınlarını canlı olarak televizyon üzerinden veya TRT'nin resmi dijital yayın platformları aracılığıyla takip edebilirsiniz. Kanalın HD yayınını izleyebilmek için uydu alıcınızın güncel frekans bilgileriyle ayarlanmış olması öneriliyor.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT tarafından paylaşılan güncel uydu ayarları şu şekildedir:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

Daha önce TRT'nin güncel HD frekans ayarlarını yükleyen kullanıcıların yeniden kanal araması yapmasına gerek bulunmuyor.

TRT 1 PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1'e aşağıdaki platformlardan da ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE BÜYÜK HEYECAN

Turnuvanın en kritik mücadelesinde İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası kupasını kazanabilmek için sahaya çıkacak. Milyonlarca futbolseverin canlı takip edeceği dev final, yıldız oyuncuların performansı ve şampiyonluk mücadelesiyle futbol tarihinin unutulmaz karşılaşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.