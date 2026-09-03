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TRT 1 CANLI izle! Filenin Sultanları Türkiye Almanya voleybol maçı TRT 1 HD donmadan nasıl izlenir?

TRT 1 CANLI izle! Filenin Sultanları Türkiye Almanya voleybol maçı TRT 1 HD donmadan nasıl izlenir?
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Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı kritik çeyrek final mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Voleybolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise karşılaşmanın TRT 1 HD ekranından donmadan, kesintisiz nasıl izlenebileceği oldu. İşte Türkiye-Almanya maçını TRT 1 üzerinden sorunsuz takip etmek isteyenler için canlı yayın rehberi ve pratik bilgiler.

Milli takımımızın Almanya karşısındaki mücadelesi öncesinde gözler TRT 1'in canlı yayınına çevrildi. Filenin Sultanları'nı destekleyen taraftarlar, "TRT 1 HD nasıl donmadan izlenir?" sorusuna yanıt ararken, maçı kesintisiz takip etmenin yollarını araştırıyor. Türkiye-Almanya voleybol maçını TRT 1 ekranından en iyi görüntü kalitesiyle izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Voleybolda heyecan doruğa çıktı. CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Filenin Sultanları, bugün Almanya ile mücadele edecek. 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul'da oynanacak dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki maç saat kaçta başlıyor, hangi salonda oynanıyor ve TRT 1 hangi platformlardan izlenebiliyor? İşte tüm merak edilenler.

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Türkiye ile Almanya, 3 Eylül 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin start saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak netleşti. Yarı final bileti için oynanacak bu kritik randevunun saatinde olası bir değişiklik yaşanması ihtimaline karşı güncel gelişmeleri takip etmenizi öneririz.

MAÇ HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın Almanya karşısındaki çeyrek final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon başında takip edemeyecek olanlar için TRT'nin resmi dijital yayın platformu üzerinden de maça erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 HANGİ PLATFORMLARDA, KAÇINCI KANALDA?

Maçı kaçırmak istemeyen izleyiciler için TRT 1'in farklı yayın platformlarındaki kanal numaraları şu şekilde:

• D-Smart: 26. kanal

• Digiturk: 23. kanal

• Filbox: 20. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

Operatörlerin kanal sıralamaları zaman zaman güncellenebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmenizde fayda var.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Almanya-Türkiye çeyrek final mücadelesine İstanbul ev sahipliği yapıyor. Karşılaşma, kentin köklü spor tesislerinden Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve tribünlerin milli takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarla dolması bekleniyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Tarih : 3 Eylül 2026 Perşembe

Saat : 19.00 (TSİ)

Yayın Kanalı : TRT 1

Salon : Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul

Turnuva : CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası – Çeyrek Final

Filenin Sultanları bu kritik mücadeleden galip ayrılırsa yarı final bileti kesinleşecek. Maça dair olası saat, kanal veya program değişikliklerini anlık olarak aktarmaya devam edeceğiz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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