TRT 1 Canlı izle! Celtic Beşiktaş full HD donmadan TRT 1 kesintisiz nasıl izlenir?

Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş, henüz puanı bulunmayan Celtic karşısında üst tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. TRT 1, hem uydu ve dijital platformlar üzerinden hem de internetten ücretsiz olarak izlenebiliyor. İşte Celtic Beşiktaş maçını TRT 1'den Full HD ve kesintisiz izlemek için bilmeniz gerekenler.

TRT 1 CANLI İZLE

Celtic Beşiktaş maçı, bu akşam saat 23.00'te TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT 1'i canlı izlemek isteyenler, kanalı uydu alıcıları, kablo yayın ve dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak takip edebiliyor. Uydu alıcısı ya da televizyonu olmayan izleyiciler ise TRT 1'in canlı yayınına TRT'nin dijital platformu tabii'den ve TRT 1'in resmi internet sitesinden erişebiliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1'DE ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Celtic Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için herhangi bir abonelik ya da ücret gerekmiyor. Maçı tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınında izlemek de ücretsiz.

TRT 1 HD FREKANSI KAÇ?

Maçı uydu üzerinden Full HD kalitesinde izlemek isteyenler, TRT 1 HD kanalını Türksat 4A uydusu üzerinden şu değerlerle ekleyebilir:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SD FREKANSI KAÇ?

HD yayını desteklemeyen eski tip uydu alıcısı kullanan izleyiciler ise TRT 1'i standart çözünürlükte şu değerlerle bulabilir:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 HD FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 HD kanalını uydu alıcısına eklemek için şu adımlar izlenebilir:

1. Uydu alıcısının kumandasından menüye girin.

2. "Kurulum", "Ayarlar" ya da "Kanal Arama" bölümünü açın.

3. Manuel arama seçeneğini seçin ve uydu olarak Türksat 4A'yı belirleyin.

4. Frekansa 11794, polarizasyona Dikey (V), sembol oranına 30000, FEC'e 3/4 değerlerini girin.

5. Aramayı başlatın. Arama tamamlandığında TRT 1 HD kanal listenize eklenecektir.

Menü adları cihazın markasına ve modeline göre farklılık gösterebilir.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

Dijital platform abonesi olan izleyiciler, TRT 1'i şu kanal numaralarından izleyebilir:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

TRT 1 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Celtic Beşiktaş maçını internet üzerinden donmadan izlemek için en az 10 Mbps hızında, kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda video izleme ya da dosya indirme gibi yoğun veri kullanımından kaçınılması yayın kalitesini artırıyor. Yayının takıldığı durumlarda tabii uygulamasının güncellenmesi ya da sayfanın yenilenmesi de sorunu çözebiliyor.

TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Maç öncesinde TRT 1'de "sinyal yok" uyarısı alan izleyiciler, öncelikle uydu alıcısında otomatik kanal araması ya da TKGS güncellemesi yapmayı deneyebilir. Sorun devam ederse yukarıdaki frekans bilgileriyle manuel arama yapılması öneriliyor. Sinyal kaybı her zaman frekans değişikliğinden kaynaklanmıyor. Çanak anten yönü, LNB arızası, gevşek kablo bağlantıları ya da yoğun yağış da sinyalin zayıflamasına neden olabiliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.