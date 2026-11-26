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TRT 1 canlı izle, Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1'den nasıl izlenir soruları karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. TRT 1'in yayını, tabii üzerinden internetten de izlenebiliyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA TRT 1'DEN CANLI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

TRT 1'in yayını, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de canlı olarak izlenebiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. TRT 1'in canlı yayınını izlemek için tabii'nin ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.