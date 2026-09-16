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Trossard sakatlandı mı, Marsilya maçında yok mu, Trossard ne zaman, nerede sakatlandı, Trossard kaç maç yok?

Trossard sakatlandı mı, Marsilya maçında yok mu, Trossard ne zaman, nerede sakatlandı, Trossard kaç maç yok?
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Trossard sakatlandı mı, Marsilya maçında yok mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Leandro Trossard'ın sakatlık durumu gündeme geldi. Trossard'ın ne zaman ve nerede sakatlandığı, Marsilya maçında forma giyip giyemeyeceği ve kaç maç sahalardan uzak kalacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Trossard ne zaman, nerede sakatlandı, kaç maç yok? Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesi Leandro Trossard'dan gelen sakatlık haberi taraftarları meraklandırdı. Teknik heyetin açıklaması sonrası Trossard'ın yaşadığı tendon ağrısının detayları, yıldız futbolcunun Marsilya maçında neden forma giyemeyeceği ve sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşması öncesinde Leandro Trossard'ın durumu merak konusu oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, düzenlediği açıklamada ağrıları bulunan Belçikalı futbolcunun karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

TROSSARD NEDEN MARSİLYA MAÇINDA YOK?

Vincenzo Italiano, Trossard'ın yaşadığı ağrılar nedeniyle Marsilya maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı. İtalyan teknik adam, yaptığı değerlendirmede, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak" ifadelerini kullandı.

TROSSARD SAKATLANDI MI?

Leandro Trossard'ın yaşadığı rahatsızlığın ardından gözler futbolcunun sağlık durumuna çevrildi. Teknik direktör Italiano'nun açıklamasında oyuncunun ağrıları bulunduğu belirtilirken, Trossard'ın yaşadığı problemin detayları ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı konusunda ise henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

TROSSARD KAÇ MAÇ YOK?

Trossard'ın Marsilya karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşirken, futbolcunun kaç maç sahalardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun tedavi süreci ve sağlık durumuna ilişkin yapılacak yeni değerlendirmelerin ardından dönüş tarihiyle ilgili daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER MARSİLYA MAÇINDA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Trossard'ın yanı sıra yaşanan diğer sakatlık gelişmeleri de maç öncesinde takımın kadro planlamasında önem taşıyor. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde açıklanacak nihai kadroyu takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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