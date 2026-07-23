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Trossard neden yok, Trossard Beşiktaş Midtjylland maçında oynayacak mı, Trossard UEFA kadrosuna yazıldı mı?

Trossard neden yok, Trossard Beşiktaş Midtjylland maçında oynayacak mı, Trossard UEFA kadrosuna yazıldı mı?
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Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard'ın FC Midtjylland karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Taraftarlar, "Trossard neden yok, Trossard Beşiktaş Midtjylland maçında oynayacak mı, Trossard UEFA kadrosuna yazıldı mı?" sorularına yanıt ararken, Belçikalı yıldızın son durumu ve maç kadrosuyla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Leandro Trossard'a çevrildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Trossard neden yok, Trossard Beşiktaş Midtjylland maçında oynayacak mı, Trossard UEFA kadrosuna yazıldı mı?" sorularının yanıtını araştırırken, deneyimli futbolcunun kadro durumu ve karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin son bilgiler belli oldu.

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile FC Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA MAÇ KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler : Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin

Defans : Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta Saha : Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı

Forvet : Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

TROSSARD BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, izinli olması nedeniyle FC Midtjylland karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Belçikalı futbolcu, teknik heyetin kararı doğrultusunda bu mücadelede forma giyemeyecek.

MAÇ BEŞİKTAŞ PARK'TA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki kritik mücadele, İstanbul'daki Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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