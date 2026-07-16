Trossard evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Trossard Laura Hilven kimdir?

Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden Leandro Trossard, sahadaki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da ilgi görüyor. Trossard'ın evli olup olmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı ve uzun yıllardır birlikte olduğu Laura Hilven'in kim olduğu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Leandro Trossard'ın ailesi ve eşi Laura Hilven hakkında merak edilenler.

TROSSARD EVLİ Mİ, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI? TROSSARD'IN EŞİ LAURA HILVEN KİMDİR?

Arsenal ve Belçika Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Leandro Trossard, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Özellikle "Trossard evli mi, bekar mı?", "Çocuğu var mı?" ve "Laura Hilven kimdir?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte Leandro Trossard'ın aile hayatına dair merak edilen ayrıntılar.

TROSSARD EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Leandro Trossard evlidir. Belçikalı futbolcu, uzun yıllar birlikte olduğu Laura Hilven ile hayatını birleştirmiştir. Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmektedir.

TROSSARD'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Leandro Trossard'ın çocukları bulunmaktadır. Başarılı futbolcu, yoğun futbol kariyerine rağmen ailesiyle vakit geçirmeye özen gösteriyor. Trossard, röportajlarında da ailesinin kendisi için en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğunu ifade etmiştir.

LAURA HILVEN KİMDİR?

Laura Hilven, Leandro Trossard'ın eşidir. Belçika doğumlu olan Hilven, kamuoyunda daha çok Trossard ile olan evliliği sayesinde tanınmaktadır. Özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih eden Laura Hilven, zaman zaman eşinin maçlarını tribünden takip ederken görüntülenmektedir.

TROSSARD'IN AİLE HAYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard, saha içindeki başarılı performansını aile yaşamındaki istikrarıyla da destekleyen isimlerden biri olarak gösteriliyor. Futbolseverler, başarılı oyuncunun kariyerinin yanı sıra eşi Laura Hilven ve çocuklarıyla kurduğu aile düzenini de yakından takip ediyor.

Belçika futbolunun önemli isimlerinden Leandro Trossard, hem kulüp hem de milli takım kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bunun yanında özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden yıldız oyuncu, eşi Laura Hilven ve çocuklarıyla birlikte sakin bir aile yaşamı sürdürmesiyle de dikkat çekiyor.