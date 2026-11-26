Triple-double, bir basketbolcunun tek maçta sayı, ribaunt, asist, top çalma ve blok istatistiklerinden üçünde 10 ya da daha fazla rakama ulaşması demek. Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Phoenix Suns'ı 116-104 yendiği NBA Kupası maçında 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle oynadı ve kariyerinin 15. triple-double'ını yaptı.

TRIPLE-DOUBLE NE DEMEK?

İngilizcede kabaca "üçlü çift" anlamına gelen terim, üç ayrı istatistikte çift haneli rakamı anlatıyor. En sık görülen biçimi sayı, ribaunt ve asist üçlüsü. Bir oyuncu maçı 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle bitirirse sınırı tam olarak geçmiş olur. 40 sayı atıp 10 ribaunt alan ama 9 asistte kalan oyuncu ise triple-double yapmış sayılmaz. Top çalma ve blokta 10'a ulaşmak çok seyrek görüldüğü için bu iki kategori hesaba nadiren girer.

DOUBLE-DOUBLE VE QUADRUPLE-DOUBLE NEDİR?

Double-double, aynı beş kategoriden ikisinde 10 ve üstü rakamdır. Pivotlar için 20 sayı ve 12 ribauntluk bir maç bu yüzden sık rastlanan bir double-double. Quadruple-double ise dört kategoride çift hane demek ve NBA'de resmî olarak yalnız dört kez görüldü: Nate Thurmond (1974), Alvin Robertson (1986), Hakeem Olajuwon (1990) ve David Robinson (1994).

ALPEREN ŞENGÜN SUNS MAÇINDA NE YAPTI?

Rockets, ABD saatiyle 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı Houston'daki Toyota Center'da Phoenix Suns'ı 116-104 yendi. NBA Kupası grup aşamasının son gününde oynanan maçta milli oyuncu 17 şutun 9'unu, üçlükte 5 denemenin 3'ünü soktu; 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle maçı bitirdi. Takım arkadaşı Kevin Durant 20 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Yahoo Sports'un haberine göre Durant bu maçla NBA tarihinde 33 bin sayıya ulaşan beşinci oyuncu oldu. Suns'ta Devin Booker 25 sayı attı.

ŞENGÜN ROCKETS TARİHİNDE KAÇINCI SIRADA?

Suns maçı, Şengün'ün NBA kariyerindeki 15. triple-double'ı oldu. Milli oyuncu 21 Kasım'daki Denver Nuggets maçında yaptığı 14. triple-double ile Hakeem Olajuwon'u yakalamıştı. Bu maçla onu geçti ve kulüp tarihinde tek başına ikinci sıraya yükseldi. The Athletic muhabiri Will Guillory'nin verdiği bilgiye göre Rockets formasıyla en çok triple-double yapan oyuncu 46 ile James Harden.

NBA'DE EN ÇOK TRIPLE-DOUBLE YAPAN KİM?

Ligin kariyer rekoru Russell Westbrook'ta. Westbrook, Mayıs 2021'de Oscar Robertson'ın 181 triple-double'lık rekorunu geçmişti. Robertson 1961-62 sezonunu maç başına triple-double ortalamasıyla bitiren ilk oyuncuydu; aynı ortalamayı Westbrook dört sezon tutturdu.