Transfer harcama limitleri ne kadar, Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon euro?

2026 Süper Lig sezonu öncesinde gözler TFF tarafından açıklanan kulüplerin harcama limitlerine çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer bütçeleri büyük merak konusu olurken, taraftarlar “harcama limitleri kaç milyon euro?” sorusuna yanıt arıyor. Kulüplerin transfer stratejileri bu rakamlara göre şekilleniyor.

TFF 2026-2027 SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini resmen belirledi. Açıklanan rakamlar, kulüplerin yeni sezon transfer planlamalarında belirleyici olacak.

GALATASARAY ZİRVEDE YER ALDI

TFF tarafından açıklanan listede en yüksek harcama limiti son şampiyon Galatasaray’a verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile Süper Lig’de en fazla bütçeye sahip takım oldu. Bu rakam, Galatasaray’ın yeni sezon transfer stratejisinde geniş bir hareket alanı sağlayacak.

ALANYASPOR EN DÜŞÜK LİMİTE SAHİP TAKIM OLDU

Listede en düşük harcama limiti ise Corendon Alanyaspor’a tanındı. Akdeniz ekibi, 571 milyon 608 bin 883 TL’lik limit ile Süper Lig kulüpleri arasında en sınırlı bütçeye sahip takım olarak dikkat çekti.

SÜPER LİG’DE KULÜPLERE GÖRE HARCAMA LİMİTLERİ NETLEŞTİ

TFF’nin açıkladığı 2026-2027 sezonu harcama limitleri, Süper Lig’deki tüm kulüplerin mali disiplin çerçevesinde transfer yapmasını zorunlu kılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm ekiplerin bütçeleri bu limitler doğrultusunda şekillenecek.

İşte limitler: