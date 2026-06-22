Haberler

Transfer harcama limitleri ne kadar, Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon euro?

Transfer harcama limitleri ne kadar, Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon euro?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig’de yeni sezon öncesi en çok merak edilen konuların başında kulüplerin transfer harcama limitleri geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ne kadar bütçe kullanabileceği futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, “transfer harcama limitleri ne kadar, kaç milyon euro?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

2026 Süper Lig sezonu öncesinde gözler TFF tarafından açıklanan kulüplerin harcama limitlerine çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer bütçeleri büyük merak konusu olurken, taraftarlar “harcama limitleri kaç milyon euro?” sorusuna yanıt arıyor. Kulüplerin transfer stratejileri bu rakamlara göre şekilleniyor.

TFF 2026-2027 SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini resmen belirledi. Açıklanan rakamlar, kulüplerin yeni sezon transfer planlamalarında belirleyici olacak.

GALATASARAY ZİRVEDE YER ALDI

TFF tarafından açıklanan listede en yüksek harcama limiti son şampiyon Galatasaray’a verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile Süper Lig’de en fazla bütçeye sahip takım oldu. Bu rakam, Galatasaray’ın yeni sezon transfer stratejisinde geniş bir hareket alanı sağlayacak.

ALANYASPOR EN DÜŞÜK LİMİTE SAHİP TAKIM OLDU

Listede en düşük harcama limiti ise Corendon Alanyaspor’a tanındı. Akdeniz ekibi, 571 milyon 608 bin 883 TL’lik limit ile Süper Lig kulüpleri arasında en sınırlı bütçeye sahip takım olarak dikkat çekti.

SÜPER LİG’DE KULÜPLERE GÖRE HARCAMA LİMİTLERİ NETLEŞTİ

TFF’nin açıkladığı 2026-2027 sezonu harcama limitleri, Süper Lig’deki tüm kulüplerin mali disiplin çerçevesinde transfer yapmasını zorunlu kılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm ekiplerin bütçeleri bu limitler doğrultusunda şekillenecek.

İşte limitler:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
CHP Bursa İl Başkanlığı'nda sandalyeli barikat

Bu hazırlık Kılıçdaroğlu'nun atadığı il başkanı için

Nuri Şahin, 25'lik yıldıza imza attırdı

25'lik yıldıza imza attırdı!
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

Kaçırılan İBB müdürünün ifadesinde bomba "İmamoğlu" detayı
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir