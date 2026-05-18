Transfer dönemi ne zaman başlıyor 2026?

Futbol dünyasında 2026 transfer dönemi başlangıç tarihleri, taraftarlar ve kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. Takımlar yeni sezon öncesi kadro planlamalarını yaparken transfer piyasasının resmi açılış tarihleri büyük önem taşıyor. Türkiye Süper Ligi ve Avrupa liglerinde yaz transfer sezonunun genellikle Haziran–Eylül aralığında, kış transfer sezonunun ise Ocak ayında başlaması bekleniyor.

2026-2027 YAZ TRANSFER SEZONU BAŞLADI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yeni sezon öncesi idari takvimi netleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kulüplerin transfer planlamalarını doğrudan etkileyen 2026-2027 yaz transfer dönemi için resmi tescil süreci henüz başlamış değil. Bu nedenle takımlar şu an yalnızca iç transfer görüşmeleri ve ön anlaşma hazırlıklarıyla sınırlı bir süreç yürütüyor.

TFF’nin mevcut planlamalarına göre kulüplerin oyuncu tescil işlemlerini resmen başlatabileceği birinci transfer dönemi henüz açılmadı. FIFA kuralları ve geçmiş sezon uygulamaları dikkate alındığında yaz transfer sezonunun genellikle haziran ayı sonunda başladığı bilinirken, 2026 yılına ilişkin kesin tarih henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezon idari takvimine ilişkin çalışmaları devam ederken, 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi 14 Ağustos 2026 olarak açıklanmış durumda. Ancak bu tarihin açıklanmasına rağmen transfer ve tescil dönemine ilişkin resmi başlangıç henüz duyurulmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında yaz transfer döneminin genellikle Haziran ayının son günlerinde başladığı ve Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasına kadar sürdüğü biliniyor. Bu doğrultuda 2026 yaz transfer döneminin de benzer bir zaman aralığında başlaması bekleniyor.

TFF’nin önümüzdeki günlerde resmi transfer takvimini ilan etmesiyle birlikte kulüpler, yeni sezon için oyuncu transferlerini yasal olarak gerçekleştirme ve federasyon sistemine tescil etme hakkı kazanacak.