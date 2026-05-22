Trabzonspor Türkiye Kupasını kazanırsa ne oluyor, Beşiktaş, Konyaspor, Başakşehir Avrupa kupalarına nereden katılıyor?

Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kazanması halinde Avrupa kupalarındaki dağılım büyük ölçüde değişirken, Beşiktaş, Konyaspor ve Başakşehir için Avrupa yolu farklı senaryolara göre şekilleniyor. Futbolseverler, hangi takımın UEFA Avrupa Ligi’ne hangi takımın Konferans Ligi’ne gideceğini merak ediyor.

SÜPER LİG'DE AVRUPA HESAPLARI KARIŞTI! TÜRKİYE KUPASI'NI KİM KAZANIRSA HANGİ TAKIM NEREYE GİDECEK?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşılırken, takımların önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy göstereceği organizasyonlar ve eleme turları büyük oranda netleşmeye başladı. Ancak Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek takım, hem kendisinin hem de ligdeki diğer rakiplerinin kaderini doğrudan etkileyecek. Kupayı Konyaspor'un veya Trabzonspor'un kazanması durumunda ortaya çıkacak iki farklı senaryo, takımların Avrupa haritasını tamamen değiştiriyor.

İşte Türk futbolunun zirvesini yakından ilgilendiren o kritik Avrupa ihtimalleri:

ŞAMPİYON VE İKİNCİNİN KADERİ DEĞİŞMİYOR

Lig yarışını zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki sonuçlardan etkilenmeden önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan Lig Aşaması'ndan (Grup etabı) katılma hakkını elinde bulunduruyor. Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise her iki senaryoda da Devler Ligi'ne kalabilmek için Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan itibaren zorlu bir viraja girecek.

BİRİNCİ SENARYO: KONYASPOR KUPAYI KAZANIRSA

Türkiye Kupası finalinde gülen tarafın yeşil-beyazlı ekip olması durumunda, lig sıralamasındaki dengeler ve Avrupa biletleri şu şekilde dağılacak:

• Konyaspor: Kupa şampiyonu unvanıyla UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan katılacak ve gruplar öncesi tek bir eleme oynayacak.

• Trabzonspor: Ligi üst sıralarda bitirmesine rağmen, kupayı Konyaspor'un alması durumunda UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'na gerileyecek.

• Beşiktaş: Siyah-beyazlılar bu senaryoda rotayı tamamen Üçüncü Kupa'ya çevirecek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan turnuvaya dahil olacak.

İKİNCİ SENARYO: TRABZONSPOR KUPAYI KAZANIRSA

Kupanın bordo-mavili ekibin müzesine gitmesi halinde ise ligdeki diğer takımların önü açılacak ve Avrupa biletleri tamamen revize edilecek:

• Trabzonspor: Kupa zaferiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan Play-Off turundan gitme hakkı kazanacak.

• Beşiktaş: Trabzonspor'un kupayı almasıyla birlikte siyah-beyazlı ekip bir basamak yukarı tırmanarak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu vizesi alacak.

• İstanbul Başakşehir: Bu senaryonun en kazançlı çıkan takımı Başakşehir olacak. Lig sıralaması avantajıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'na katılarak Avrupa biletini kapacak.

Kritik kupa finalinin ardından Türk takımlarının Avrupa yolculuğundaki kesin haritası resmileşmiş olacak.