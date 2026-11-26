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Trabzonspor maçı neden TRT Spor Yıldız'da sorusu, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçının TRT Spor Yıldız'dan yayınlanmasının nedeni, aynı akşam TRT 1'den verilen Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının uzaması. Batum'da oynanan Beşiktaş maçı, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durdu ve planlanan saatten daha geç bitecek. Bu nedenle Trabzonspor maçı TRT Spor Yıldız'dan başladı. Beşiktaş maçının sona ermesinin ardından Trabzonspor maçının yayını TRT 1'den devam edecek.

TRABZONSPOR MAÇI NEDEN TRT 1'DE DEĞİL?

CSKA Sofya Trabzonspor maçının yayıncısı TRT 1 olarak açıklanmıştı. Ancak Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçı, Gürcü polisinin tribündeki Beşiktaş taraftarlarına müdahalesinin ardından durdu. Karşılaşmanın uzaması nedeniyle TRT 1'de Beşiktaş maçının yayını sürerken, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayan Trabzonspor maçı TRT Spor Yıldız'a alındı.

TRABZONSPOR MAÇI TRT 1'DEN DEVAM EDECEK Mİ?

Evet. Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının sona ermesinin ardından CSKA Sofya Trabzonspor maçının yayını TRT 1'den devam edecek.

TRT SPOR YILDIZ NEREDEN İZLENİR?

TRT Spor Yıldız, şifresiz yayın yapan TRT kanallarından biri. Kanalın canlı yayınına, TRT'nin dijital platformu tabii'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. tabii'deki canlı yayınları izlemek için platformun ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. Karşılaşma hem TRT Spor Yıldız'dan hem de TRT 1'den herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebiliyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanıyor. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yönettiği maçta Trabzonspor taraftarları, UEFA'nın verdiği deplasman yasağı nedeniyle tribünde yer alamıyor.