Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Trabzonspor, kamp programı kapsamında bir hazırlık maçına daha çıkıyor. Bordo-mavililer, Katar temsilcisi Al Sadd ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık mücadelesinde Eintracht Frankfurt karşısında istediği sonucu alamayan Karadeniz ekibi, bu kez hem oyun planını geliştirmeyi hem de teknik heyetin sezon öncesi değerlendirmelerine katkı sağlayacak önemli bir prova yapmayı hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Trabzonspor maçı hangi kanalda?, Trabzonspor Al Sadd maçı nereden izlenir?, Trabzonspor Al Sadd maçı ne zaman saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar...

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Al Sadd SC arasında oynanacak hazırlık karşılaşması futbolseverler tarafından HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR AL SADD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor ile Al Sadd arasında oynanacak hazırlık maçı, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon yayını üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, HT Spor ekranlarından mücadeleyi canlı izleyebilecek. Böylece bordo-mavili taraftarlar, Avusturya kampındaki önemli hazırlık karşılaşmasını anbean takip etme fırsatı yakalayacak.

Mücadele, Trabzonspor'un sezon öncesi hazırlık sürecinde teknik ekibin takım üzerindeki çalışmalarını gözlemlemek açısından da dikkatle takip edilecek.

TRABZONSPOR AL SADD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Al Sadd SC arasındaki hazırlık karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak.

Avusturya'daki Anif Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.