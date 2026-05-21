Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, Trabzonspor kupa maçı, ZTK final ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda final yolunda heyecan sürerken gözler Trabzonspor cephesine çevrildi. Kupa hedefini sürdüren Karadeniz ekibinin Konyaspor ile oynayacağı maçın tarihi ve ZTK final programı futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Taraftarlar şimdi Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarihi merak ediyor.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev final mücadelesi 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Kupayı müzesine götürmek isteyen iki takım, sezonun en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması saat 20.45’te başlayacak. Final heyecanı, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, ATV’nin Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallarından maçı izleyebilecek.

FİNAL MAÇI ANTALYA’DA OYNANACAK

Türkiye Kupası’nda şampiyonu belirleyecek mücadele Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak. Binlerce taraftarın tribünlerde yer alması beklenirken, futbol atmosferinin oldukça yüksek olması öngörülüyor.

KUPA HEYECANI ZİRVEYE ÇIKTI

Trabzonspor sezonu kupayla kapatmayı hedeflerken, Konyaspor ise sürpriz bir başarıya imza atmak istiyor. Dev final öncesi iki takımın taraftarları da sosyal medyada büyük heyecan yaşamaya başladı.