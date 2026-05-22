Trabzonspor kaç kez Ziraat Türkiye Kupası kazandı?

Türkiye Kupası tarihinde en fazla final oynayan ve en çok şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray olurken, Trabzonspor da organizasyonun en başarılı ekipleri arasında yer aldı. Bordo-mavili takım, yıllar içinde birçok kez finale yükselirken kupayı kazandığı ve kaybettiği sezonlarla organizasyon tarihine adını yazdırdı.

TRABZONSPOR KAÇ KERE ZTK KAZANDI?

Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde şimdiye kadar 17 kez final oynadı ve bu finallerin 9’unda kupayı kazandı. Bordo-mavili ekip, ilk şampiyonluğunu 1976-1977 sezonunda elde ederken daha sonra 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında da kupayı müzesine götürdü. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nı en fazla kazanan takımlar arasında Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından üst sıralarda yer aldı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası finallerinde zaman zaman kayıplar da yaşadı. Bordo-mavili ekip, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında final oynadığı halde kupaya ulaşamadı. Geçen sezon Gaziantep’te oynanan finalde Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon yeniden finale yükselerek kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

ZTK'YI EN ÇOK KAZANAN TAKIM HANGİ TAKIM?

Türkiye Kupası tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 24 kez finale yükselirken 19 kez kupayı kazanmayı başardı. Galatasaray ayrıca kupanın düzenlenmeye başladığı ilk dört sezonda üst üste şampiyon olarak organizasyon tarihindeki dikkat çeken serilerden birine imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonundan başlayarak farklı dönemlerde elde ettiği şampiyonluklarla kupanın en başarılı takımı unvanını elinde bulundurdu.

Kupayı en fazla kazanan takımlar sıralamasında Galatasaray’ın ardından Beşiktaş 11, Trabzonspor ise 9 şampiyonlukla yer aldı. Fenerbahçe 7 kez kupayı kazanırken, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer kez mutlu sona ulaştı. Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor ise organizasyonda birer kez şampiyonluk yaşadı. Türkiye Kupası’nı şimdiye kadar toplam 16 farklı takım kazandı.

Konyaspor ise Türkiye Kupası tarihinde yalnızca bir kez final oynadı ve bu finali kazanarak kupayı müzesine götürdü. Yeşil-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda oynanan finalde RAMS Başakşehir ile normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 4-1 galip gelerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Konyaspor, Trabzonspor karşısında ikinci kez final heyecanı yaşayacak.