Trabzonspor Hearts maçı tek maç mı, rövanşı var mı, yok mu?

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Trabzonspor – Hearts karşılaşması tek maç olarak oynanacak ve rövanşı bulunmuyor. Konferans Ligi’nde uygulanan lig aşaması formatında her takım her rakibiyle yalnızca bir kez karşılaşıyor. İşte Konferans Ligi’nin formatına dair merak edilenler.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI TEK MAÇ MI?

Evet, Trabzonspor ile Hearts arasındaki karşılaşma tek maçtır. İki takım bugün Papara Park’ta karşı karşıya gelecek ve lig aşamasında aralarında başka bir maç oynanmayacak.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Hayır, bu maçın rövanşı yok. Lig aşamasında takımlar her rakiple tek maç oynuyor. Trabzonspor ve Hearts’ın yeniden karşılaşması ancak iki takımın da eleme turlarına kalması ve kuranın bu şekilde çekilmesi halinde mümkün olabilir.

KONFERANS LİGİ LİG AŞAMASI NASIL OYNANIYOR?

36 takımın yer aldığı Konferans Ligi lig aşamasında her takım, 3’ü iç saha ve 3’ü deplasman olmak üzere 6 farklı rakiple birer maç yapıyor. Tüm takımlar tek bir puan tablosunda sıralanıyor. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar son 16 için play-off turunda çift maç oynuyor. 25. sıra ve sonrasındaki takımlar ise Avrupa’ya veda ediyor.

İKİ TAKIM MAÇA NASIL GELİYOR?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 yenerek organizasyona üç puanla başladı. Hearts ise ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı ve ilk haftayı 1 puanla 20. sırada tamamladı.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te Trabzon’daki Papara Park’ta başlayacak. Mücadele TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.