Trabzonspor Göztepe maçı Bein Sports 1’de mi, Bein Sports 2’de mi, Bein Sports 3’te mi, Trabzonspor Göztepe hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken randevularından biri olan Trabzon spor - Göztepe müsabakası öncesi yayıncı kuruluşun programı netleşti. Taraftarların "Trabzon spor Göztepe maçı saat kaçta, bugün TS maçı hangi beIN Sports kanalında yayınlanacak?" başlıklarıyla araştırdığı dev maçın yayın adresi beIN Sports 3 olarak belirlendi. Yarın akşam saat 20:00'de başlayacak olan bu heyecan dolu mücadelenin Digiturk kanal numaraları, internet üzerinden izleme seçenekleri ve takımların son durumuna dair tüm bilgiler içeriğimizde yer alıyor.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Karadeniz fırtınası evinde Ege temsilcisi Göztepe’yi ağırlıyor. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Trabzon spor ile ligdeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Göztepe arasındaki bu kritik randevu, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte "Trabzon spor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ve müsabakaya dair tüm teknik detaylar:

Süper Lig heyecanında haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Trabzon spor - Göztepe mücadelesi, 02 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Hakemin başlama düdüğüyle heyecanın tavan yapacağı maçın saati ise 20:00 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karadeniz ekibi ile İzmir temsilcisi arasındaki bu zorlu kapışma, yayıncı kuruluşun spor kanallarından biri olan beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifreli ve kesintisiz olarak izlemek isteyen taraftarlar, Digiturk ve diğer dijital platformlar üzerinden maça erişim sağlayabilecekler.

BEIN SPORTS 3 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler için kanal ve frekans erişim bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 79. Kanal

• Kablo TV: 234. Kanal

• İnternet: beIN Connect ve Tod platformları üzerinden üyelik girişiyle izlenebilir.

DEV MÜCADELE PAPARA PARK’TA OYNANACAK

Trabzonspor ve Göztepe'nin puan savaşı vereceği bu önemli müsabaka, Trabzon'un modern stadyumu Papara Park’ta gerçekleştirilecek. Bordo-mavili taraftarların tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek vermesi beklenen maçta, ev sahibi ekip galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Trabzonspor, kendi sahasında hata yapmayarak ligin üst sıralarındaki yerini korumak isterken; Göztepe ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Maç saati yaklaştıkça teknik direktörlerin sahaya süreceği muhtemel 11'ler ve takımlardaki sakat/cezalı oyuncu durumları taraftarlar tarafından en çok takip edilen konular arasında yer alıyor.