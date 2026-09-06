Trabzonspor Gençlerbirliği MAÇ ÖZETİ İZLE! Trabzonspor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Gençlerbirliği golleri kim attı?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadelede futbolseverlerin gözü sahadaki gelişmelerde. Karşılaşmada yaşananlar ve maçın güncel durumu merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Gençlerbirliği golleri kim attı? Detaylar...

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ SONUCU

Süper Lig’de oynanan Trabzonspor - Gençlerbirliği karşılaşmasında mücadele Trabzonspor'un 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın mevcut skoruna göre Trabzonspor adına goller Paul Onuachu, Muhammed Salah, Ernest Muçi ve Franculino Djú tarafından kaydedildi. Paul Onuachu maçta iki kez fileleri havalandırırken, diğer üç gol farklı oyunculardan geldi.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?

Görseldeki güncel maç bilgisine göre Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 5-0 önde tamamlandı.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ GOLLERİ KİM ATTI?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada görselde yer alan bilgilere göre Trabzonspor’un gollerini Paul Onuachu, Muhammed Salah, Ernest Muçi ve Franculino Djú attı.

Trabzonspor’un ilk iki golü Paul Onuachu tarafından 5. ve 21. dakikalarda kaydedildi. Muhammed Salah, 14. dakikada penaltıdan attığı golle skora katkı yaptı. İkinci yarıda ise Ernest Muçi 59. dakikada, Franculino Djú 78. dakikada Trabzonspor adına gol atan oyuncular oldu.

GOLLERİN DAKİKALARA GÖRE SIRALAMASI

Görseldeki maç bilgilerine göre Trabzonspor’un golleri kronolojik olarak şu şekilde sıralanıyor:

5. dakika – Paul Onuachu

14. dakika – Muhammed Salah (Penaltı)

21. dakika – Paul Onuachu

59. dakika – Ernest Muçi

78. dakika – Franculino Djú