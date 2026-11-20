Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzonspor Eyüpspor maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da Trabzon'daki Papara Park'ta başlayacak. Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak; maç Digiturk 77. kanal ve TOD üzerinden izlenebilecek. Trabzonspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve Trabzonspor Eyüpspor muhtemel 11'leri belli oldu mu soruları pazar akşamı öncesinde gündemde. Trabzonspor Eyüpspor maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Eyüpspor maçı 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig 12. haftanın pazar akşamı programında yer alıyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Pazar akşamı oynanacak maç, haftanın kapanışına yakın saatlerde futbolseverleri ekran başına toplayacak.

Başlama saatinde değişiklik yapılması ihtimaline karşı maç öncesinde resmi duyuruların kontrol edilmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Digiturk'te 77. kanaldan ekrana gelecek. Maçı internetten takip etmek isteyenler ise TOD platformunu kullanarak mücadeleyi telefon, tablet veya bilgisayardan canlı izleyebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi faydalı olacak.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor Eyüpspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğundan karşılaşmayı izlemek için Digiturk veya TOD aboneliği gerekiyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Trabzon'daki Papara Park'ta yapılacak. Bordo-mavili taraftarların atmosferi, ev sahibi ekibin en büyük kozlarından biri olacak.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri, takımların maç öncesi son idmanlarının ardından belli olacak. Milli aradan dönen oyuncuların durumu ve sakatlık raporları, teknik direktörlerin tercihlerinde belirleyici rol oynayacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11





Onana

Pina

Savic

Cenk

Cabral

Melih

Fabinho

M. Salah

Muçi

Saviolo

Onuachu

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle kazanarak puan tablosundaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Eyüpspor ise Karadeniz deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadelenin tempolu geçmesi bekleniyor.