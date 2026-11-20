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Trabzonspor Eyüpspor maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da Trabzon'daki Papara Park'ta başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maç Digiturk'te 77. kanal ve TOD üzerinden izlenebilecek. Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi ve muhtemel 11'ler belli oldu mu soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Trabzonspor Eyüpspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak. Ev sahibi Trabzonspor, taraftarı önünde Eyüpspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri karşılaşma öncesinde netleşiyor.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Onana

Pina

Savic

Cenk

Cabral

Melih

Fabinho

M. Salah

Muçi

Saviolo

Onuachu

TRABZONSPOR EYÜPSPOR KARŞISINDA

Trabzonspor ile Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Trabzonspor, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Eyüpspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Milli aranın ardından oynanacak karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.