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Trabzonspor Eyüpspor maçı, bugün 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, Digiturk'te 77. kanal ve beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden full HD kalitesinde izlenebilecek. Trabzonspor Eyüpspor canlı izle, maç donmadan nasıl izlenir, kesintisiz izleme yolları neler ve maç şifresiz mi soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçını canlı izlemek için tüm bilgiler.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR CANLI İZLE

Trabzonspor Eyüpspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.