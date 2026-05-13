Trabzonspor elendi mi, Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi mi?

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası serüveni futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kritik karşılaşmanın ardından taraftarlar, Trabzonspor’un kupadan elenip elenmediğini araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi mi, yoluna devam ediyor mu? İşte bordo-mavililerin kupadaki son durumuna dair merak edilenler…

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI TEK MAÇ MI?

Kupada yarı final aşamasında oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşması tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmede rövanş maçı oynanmayacak. Karşılaşmayı kazanan takım doğrudan finale yükselecek.

90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de skor değişmezse finale çıkan taraf seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

TRABZONSPOR ELENDİ Mİ?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz sona ermedi.