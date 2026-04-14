Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Trabzonspor ile İstanbul Başakşehir FK kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin hangi gün oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Karşılaşmaya dair resmi açıklamalar geldikçe “Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusunun yanıtı netleşecek ve tüm detaylar haber içeriğinde paylaşılacak.

TRABZONSPOR – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile İstanbul Başakşehir FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak Bein Sports 1 ekranlarından takip edilebilecek. Kritik mücadele, şifreli yayın üzerinden izlenebilecek ve maç boyunca tüm gelişmeler canlı olarak ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trabzonspor ile İstanbul Başakşehir FK arasındaki Süper Lig karşılaşması 19 Nisan Pazar günü oynanacak. Sezonun önemli mücadelelerinden biri olarak gösterilen maç, iki takım için de sıralama açısından kritik bir öneme sahip.

TRABZONSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak açıklandı. Mücadele, akşam saatlerinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek ve yüksek tempolu bir 90 dakika olması bekleniyor.

TRABZONSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele Trabzon’da bulunan Papara Park Stadyumu’nda oynanacak. Trabzonspor, taraftarı önünde avantajı kullanmak isterken İstanbul Başakşehir FK ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.