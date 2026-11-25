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Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman, CSKA Sofya Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te oynanacak. Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 26 Kasım 2026 Perşembe günü CSKA Sofya'ya konuk olacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşma, Sofya'da yerel saatle 22.00'de başlamış olacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'deki TRT 1 canlı yayın sayfasını kullanabilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D-Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Ülkenin en büyük stadyumu olan Vasil Levski, Bulgaristan milli takımının da iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.