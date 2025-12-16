Haberler

Trabzonspor Alanyaspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Trabzonspor Alanyaspor tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Trabzonspor ile Alanyaspor, ZTK kapsamında kritik bir maçta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler ise yayın bilgileri, başlama saati ve maçın ücretsiz izlenip izlenemeyeceği konusunda detayları merak ediyor.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Trabzonspor–Alanyaspor karşılaşması futbolseverlerle A Spor ekranlarında buluşacak. Mücadele, kanal üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak olan A Spor; Digiturk 88, D-Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden maç şifresiz olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki ZTK mücadelesi, 17 Aralık Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası formatı gereği Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki bu karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Mücadelenin rövanşı bulunmuyor.

