Trabzonspor Alanyaspor maçında Onuachu neden yok, yedek mi, cezalı mı, Afrika'ya mı gitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda rekabet tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözü Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Karşılaşma öncesinde ise bordo-mavili ekipte Paul Onuachu'nun kadroda yer almaması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun maçta neden forma giymeyeceği merak konusu oldu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u ağırlamaya hazırlanırken, taraftarlar Onuachu'nun durumu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Nijeryalı golcünün yedek kulübesinde mi olacağı, cezası bulunup bulunmadığı ya da Afrika'ya gidip gitmediği maç öncesinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

TRABZONSPOR ALANYASPOR KARŞILAŞMASINDA ONUACHU NEDEN KADRODA YOK?

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, milli takım görevine çağrılması nedeniyle Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek. Nijeryalı futbolcunun yokluğu, karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarların dikkatini çeken detaylardan biri oldu.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.

A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi ekrana taşıyacak olan A Spor; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla maç, şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, 17 Aralık Çarşamba günü futbolseverlerin beğenisine sunulacak.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kupadaki kritik mücadele, akşam saatlerinde oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Trabzonspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan karşılaşma, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
