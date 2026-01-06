Trabzon okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Trabzon'da okul yok mu (TRABZON VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

7 Ocak Çarşamba günü Trabzon'daki okulların tatil olup olmadığı konusunda merak içerisinde olan vatandaşlar, Trabzon Valiliği'nin resmi açıklamasını bekliyor. Kar yağışının etkili olduğu Trabzon'da okulların tatil olup olmayacağına dair bilgi henüz verilmedi. Trabzon okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Trabzon'da okul yok mu?

TRABZON HAVA DURUMU

Meteorolojiden Uyarı: Sıcaklıklar Aniden Düşüyor, Sağanak Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumunda keskin değişimler bekleniyor. Haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başlayan bölge, cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Haftanın İlk Yarısı: Bahar Havası Etkili

06 Ocak Salı ve 07 Ocak Çarşamba günleri hava sıcaklıklarının 20-21°C derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.

• Salı: Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken en yüksek sıcaklık 20°C olacak.

• Çarşamba: Yer yer hafif sağanak yağış geçişleri görülse de sıcaklık 21°C ile haftanın zirvesine ulaşacak.

Dikkat: Cuma Günü Sıcaklıklar Çakılıyor!

Haftanın en kritik hava değişimi cuma günü yaşanacak. Perşembe günü 16°C seviyelerinde seyreden en yüksek sıcaklık, 09 Ocak Cuma günü sert bir düşüşle 7°C'ye gerileyecek. Gece sıcaklığının ise 4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte nem oranının %96'ya çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta Sonu: Soğuk Sabahlar, Açık Gökyüzü

10 Ocak Cumartesi günü yağışların bölgeyi terk etmesiyle az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak sıcaklıklar düşük kalmaya devam edecek. Gece sıcaklığının 1°C'ye kadar düşmesiyle haftanın en soğuk gecesi yaşanırken, gündüz sıcaklığının 17°C'ye kadar çıkması öngörülüyor.

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.