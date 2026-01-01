Trabzon okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği kar tatili açıklaması!

Trabzon okullar tatil mi son dakika! Trabzon'da 2 Ocak Cuma günü okulların açık olup olmayacağına dair gelişmeler netleşmeye başladı. Resmi açıklamalar il genelini ve ilçeleri kapsayan farklı kararları içeriyor.

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Trabzon il genelinde 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilmesine yönelik Trabzon Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle il genelinde eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Merkez ilçe ile birlikte Akçaabat, Of ve benzeri ilçelerde herhangi bir tatil kararı açıklanmadı.

Buna karşılık Şalpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçe kaymakamlığı tarafından 2 Ocak Cuma günü için 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Bu karar yalnızca Şalpazarı ilçesini kapsıyor. İl genelindeki diğer ilçeler için şu aşamada farklı bir uygulama duyurulmadı.

2 OCAK 2026 CUMA TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon genelinde 2 Ocak Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarında eğitim-öğretimin normal şekilde süreceğine ilişkin beklenti bulunuyor. İl merkezinde ve kıyı ilçelerinde eğitim faaliyetlerinin devam etmesi planlanıyor.

Ancak yüksek rakımlı ilçelerde hava koşullarına bağlı olarak yerel düzeyde karar alınabileceği belirtiliyor. Özellikle buzlanma riski bulunan bölgelerde gün içinde yeni açıklamalar yapılması ihtimali bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılacak olası duyuruların resmi kanallardan takip edilmesi gerekiyor.

TRABZON HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Trabzon genelinde 2 Ocak Cuma günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Aralıklı olarak karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Günün en düşük sıcaklığının yaklaşık 2 derece, en yüksek sıcaklığının ise 6 derece civarında olacağı bildirildi.

Kıyı kesimlerde yağışın daha çok yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülürken, Şalpazarı, Çaykara, Maçka ve Düzköy gibi yüksek ve iç kesimlerde kar yağışının daha yoğun olacağı tahmin ediliyor. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarın yer yer 40-60 kilometre hızlara ulaşabileceği, sarı kodlu kuvvetli kar ve fırtına uyarısının sürdüğü bildirildi.