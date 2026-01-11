Trabzon okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Trabzon'da okul yok mu (TRABZON VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Trabzon'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Trabzon Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemdeki yerini koruyor. 12 Ocak Trabzon okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

TRABZON HAVA DURUMU

Trabzon: Doğu Karadeniz'de Yağış ve Çığ Tehlikesi

Trabzon, Ocak ayının ortasında Doğu Karadeniz'in karakteristik sert kış koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Hafta boyunca etkili olacak yağışlar, özellikle iç kesimlerin yükseklerinde kar şeklinde kendini gösterecek.

12-13 Ocak: Kıyı Şeridinde Yağmur Haftaya çok bulutlu ve yağışlı bir başlangıç yapan Trabzon'da, 12-13 Ocak tarihlerinde sahil kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 8-10 derece arasında seyrederken, gece saatlerinde 5 dereceye kadar düşecek. Nem oranının yüzde 70'lerin üzerine çıkmasıyla birlikte kapalı ve basık bir hava hakim olacak.

14 Ocak: Kar Sınırı Düşüyor 14 Ocak Çarşamba günü, bölgeye gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar sınırı 700 metre rakıma kadar inecek. Ortahisar ve Akçaabat gibi sahil ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, Maçka ve diğer iç ilçelerin yükseklerinde yoğun kar yağışı görülecek. Sıcaklıkların gündüz 6, gece ise 3 dereceye gerilemesi bekleniyor.

15-16 Ocak: Kuvvetli Yağış ve Çığ Uyarısı 15 Ocak'ta yağışlar Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetini artıracak. Özellikle yüksek ve dik yamaçlarda biriken kar örtüsünün, yeni yağışlarla birlikte çığ riski oluşturabileceği belirtiliyor. 16 Ocak Perşembe günü de karla karışık yağmur ve kar yağışının devam etmesi öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesiyle birlikte Ortahisar ve çevresinde buzlanma hissedilebilir. Vatandaşların ve yetkililerin, özellikle ulaşım hatlarındaki olası kapanmalara ve yüksek kesimlerdeki heyelan-çığ riskine karşı teyakkuzda olması tavsiye ediliyor.

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.