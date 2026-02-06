Trabzon'da deprem mi oldu? Trabzon'da hissedilen depremi merkezi neresi?

Trabzon'da hissedilen deprem paniğe yol açtı. Trabzon'da deprem mi oldu sorusu gündeme gelirken, sarsıntının merkezi ve şiddeti ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yetkililer, depremin etkilerini değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN'DA DEPREM PANİĞİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde deprem gerçeği bu kez Erzincan'da kendini gösterdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde bugün saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZİ VE DERİNLİĞİ

Yerin yaklaşık 4,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, sadece Erzincan'da değil; Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Kemah'ta yaşanan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıda çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun Erzincan" ifadelerini kullandı.

DEPREM HATIRLATMASI

Bugünkü sarsıntı, geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük depremlerin etkilerini unutmamak ve hazırlıklı olmak açısından bir kez daha hatırlatma niteliği taşıyor. Yetkililer, vatandaşları deprem anında doğru davranış ve önlemleri almaya devam etmeleri konusunda uyardı.