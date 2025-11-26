Türkiye vizyon tarihine ilişkin net bir açıklama yapılmasa da geleneksel takvim göz önüne alındığında filmin aynı yaz döneminde Türkiye sinemalarında da yer alması bekleniyor. Peki, Toy Story 5 ne zaman çıkacak?

WOODY VE BUZZ YENİ MACERAYA HAZIR

Serinin kalbinde yer alan iki efsane karakter, Woody ve Buzz Lightyear, Toy Story 5'te yeniden başrolde olacak. Tom Hanks ve Tim Allen'ın seslendirmeye geri dönmesi hayranları heyecanlandırmış durumda. Ayrıca Jessie karakterinin de hikâyede önemli bir role sahip olacağı bilgisi paylaşılıyor. Beşinci film, oyuncakların hem kendi aralarındaki bağları hem de değişen dünya düzeni karşısındaki zorluklarını merkeze alacak.

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA OYUNCAKLARIN MÜCADELESİ

Toy Story 5'in en dikkat çeken yönlerinden biri, filmin teknolojinin yükselişini ve çocukların oyun alışkanlıklarındaki dönüşümü işlemeyi hedeflemesi. Yeni filmde oyuncaklar yalnızca eski rakipleriyle değil, aynı zamanda günümüz çocuklarının vazgeçilmezi olan teknolojik cihazlarla da karşı karşıya gelecek.

Bu kapsamda hikâyeye eklenen yeni karakterlerden biri, modern dünyayı temsil eden bir "tablet oyuncağı." Bu karakterin seride bir tür rakip veya çatışma unsuru olarak kullanılacağı ve hikâyeye teknolojik bir boyut katacağı ifade ediliyor. Pixar'ın bu tercihi, Toy Story evreninin çağın ruhuna yeniden uyarlanacağını gösteriyor.

YÖNETMEN VE YAPIM EKİBİ BELLİ OLDU

Toy Story 5'in yönetmen koltuğunda seriye yıllardır emek veren Andrew Stanton bulunuyor. Stanton'ın Toy Story evrenine hâkimiyeti, hayranlara "serinin ruhu korunacak" güveni veriyor. Yapımcılığını ise Pixar'ın deneyimli isimlerinden Lindsey Collins üstleniyor.

Seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Tim Allen ve Joan Cusack gibi tanıdık seslerin yanı sıra yeni karakterlerle birlikte bazı sürpriz oyuncuların da yer alması bekleniyor. Pixar, oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları önümüzdeki aylarda açıklamayı planlıyor.

TÜRKİYE VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Pixar'ın resmi duyurusuna göre Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde ABD'de vizyona girecek.

Toy Story serisi geçmişte olduğu gibi dünyayla aynı dönemde Türkiye'de de vizyona girdiği için Toy Story 5'in Türkiye çıkış tarihinin 2026 yaz aylarında olması çok yüksek bir ihtimal. Yerel dağıtımcıların planlamalarına bağlı olarak tarih birkaç hafta ileri veya geri alınabilir.