Tottenham Arsenal maçı hangi kanalda, Tottenham Arsenal nereden CANLI izlenir?

Kuzey Londra'da heyecan dorukta! Tottenham Hotspur ile Arsenal arasında oynanacak kritik Premier Lig mücadelesi öncesinde taraftarlar yayın detaylarını araştırıyor. Tottenham Arsenal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, internetten şifresiz ya da ücretli platformlardan izlenebilir mi soruları yanıt beklerken, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve platform bilgileri netleşmiş durumda.

TOTTENHAM VS ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'de haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri futbolseverlerle buluşuyor. Tottenham Hotspur ile Arsenal arasında oynanacak dev derbi, Türkiye'de birden fazla platform üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadele; beIN Sports beIN Connect, Idman TV ve beIN Sports 3 kanallarından canlı izlenebilecek.

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI BEIN SPORTS BEIN CONNECT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tottenham Arsenal karşılaşmasını beIN Sports beIN Connect üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, platforma uydu yayını ve internet üzerinden erişim sağlayabiliyor. Yayın, şifreli olarak izlenmektedir.

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI IDMAN TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı Idman TV ekranlarından izlemek mümkün. Kanal, Azerspace 46E ve Türksat uydusu üzerinden yayın yaparken, internet aracılığıyla da şifreli olarak izlenebiliyor.

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI BEIN SPORTS 3 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Premier Lig heyecanını beIN Sports 3 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar aracılığıyla maçı canlı olarak izleyebilecek. Yayın, uydu ve dijital platformlarda şifreli olarak sunuluyor.

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Dev Londra derbisi, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Premier Lig'in kritik mücadelesi, 19.30'da başlayacak.

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Tottenham ile Arsenal arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Londra'da bulunan Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak. Kuzey Londra derbisinde tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.