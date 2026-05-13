Torreira İpek B. olayı nedir? Torreira sevgilisi kim?

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yönelik fiziksel saldırı ve sonrasında ortaya çıkan ifade detayları gündem oldu. Olayın merkezinde, şüphelinin sosyal medya üzerinden kurduğu iletişim, İpek B. isimli kişi ve futbolcunun karıştığı iddia edilen sosyal bağlam yer aldı. Soruşturma kapsamında hem saldırının gerçekleşme şekli hem de şüphelinin ifadesi kamuoyuna yansıdı.

TORREIRA İPEK B. OLAYI NEDİR?

Beyoğlu’nda Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Yusuf Y. (32) tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli, taksiye binerek bölgeden uzaklaşmak isterken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli Yusuf Y., röntgen teknikeri olarak görev yapmaktadır. İfadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini düşündüğünü, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olayın yaşandığı AVM’ye geldiğini söyledi.

Olayın ardından şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, saldırı sonrasında Torreira’nın şoförü Eray S. (39) tarafından şüpheliye yumruk atıldığı da tespit edildi. Bu durum olayın ardından yaşanan ikinci fiziksel müdahale olarak kayıtlara geçti.

Sağlık kontrollerinde Lucas Torreira’nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu belirlendi.

SOSYAL MEDYA MESAJINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Şüpheli Yusuf Y.’nin ifadesinde en dikkat çeken bölüm, saldırının gerekçesi olarak sosyal medya üzerinden kurulan iletişim ve İpek B. ile ilgili iddialar oldu. Şüpheli, İpek B. ile sosyal medya üzerinden temas halinde olduğunu, Torreira’nın da bu iletişimde yer aldığını düşündüğünü belirtti.

Bu nedenle futbolcuyu takip ettiğini ve AVM’ye gittiğini ifade eden şüpheli, olayın bu süreçte geliştiğini söyledi.

ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI

Olay sonrası yapılan güvenlik ve polis incelemelerinde, Lucas Torreira’ya yapılan saldırının ardından futbolcunun şoförü Eray S.’nin şüpheli Yusuf Y.’ye yumruk attığı tespit edildi. Bu müdahale, olayın hemen sonrasında yaşanan gelişmeler arasında yer aldı ve soruşturma dosyasına eklendi.

TORREIRA’NIN İLK İFADESİ VE YAŞANAN ANLAR

Lucas Torreira’nın ifadesine göre olay, bir otelde arkadaşlarıyla tenis oynadıktan sonra gerçekleşti. Torreira, yanına gelen bir kişiyle fotoğraf çektirdiğini, ardından başka bir kişinin daha yaklaştığını belirtti.

Futbolcu, ikinci kişinin de fotoğraf çekilmek için geldiğini düşündüğü sırada, şüpheli tarafından aniden yumruklandığını ifade etti. Olayın bu şekilde geliştiği, soruşturma tutanaklarına yansıdı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Yusuf Y.’nin olay sonrası taksiyle kaçmaya çalıştığı, ancak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM çıkışında yakalandığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde şüphelinin “kasten yaralama” suçundan daha önce 1 adet suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.