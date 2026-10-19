Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Torreira'nın Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor. Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçında bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü. Bu tür kırmızı kartlarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatına göre normal şartlarda 1 maç men cezası uygulanıyor. Torreira bu cezasını Gençlerbirliği maçında tamamladığı için 26 Ekim'deki derbide görev yapabilecek. Torreira neden kırmızı kart görmüştü? Tüm detaylar haberimizde…

TORREİRA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lucas Torreira'nın Fenerbahçe derbisinde oynaması bekleniyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu, kırmızı kart cezası nedeniyle Galatasaray'ın 17 Ekim'de Ankara'da Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyemedi. Bariz gol şansını engelleme nedeniyle verilen kırmızı kartlarda uygulanan 1 maçlık ceza bu karşılaşmayla tamamlandığından, Torreira'nın derbide teknik direktör Okan Buruk'un tercihine bağlı olarak sahada olması öngörülüyor.

TORREİRA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre bariz gol şansını engellediği için doğrudan kırmızı kart gören futbolcular, takip eden ilk resmi müsabakada otomatik olarak cezalı duruma düşüyor ve normal şartlarda 1 maç men cezası alıyor. Torreira'nın pozisyonu da bu kapsamda değerlendirildi. Talimatta sert ve ciddi faul için 2 ila 4, şiddetli hareketler için ise 3 ila 6 maç men cezası öngörülse de Torreira'nın kırmızı kartı bu kapsamda değerlendirilmedi.

TORREİRA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Lucas Torreira, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart gördü. Uruguaylı futbolcu, Thiemoko Diarra'ya yaptığı müdahale nedeniyle önce sarı kart gördü. Ancak hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izledikten sonra sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan çıkardı. Torreira, bu kartla Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

TORREİRA LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Torreira'nın Süper Lig'de gördüğü kırmızı kart, yalnızca yurt içi müsabakalarda geçerli bir cezayı kapsıyor. Bu nedenle Uruguaylı futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim'de oynanacak Lille deplasmanında forma giymesine de bir engel bulunmuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray'da Torreira'nın yanı sıra Gençlerbirliği maçını kırmızı kart cezası nedeniyle kaçıran Lesley Ugochukwu'nun da derbide forma giymesi bekleniyor. Gençlerbirliği karşısında kasık adalesinde zorlanma yaşayan Rafael Leao'nun durumu ise yapılan tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in ise derbide oynamasına engel bir cezası bulunmuyor.