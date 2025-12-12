İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Tolga Aykut kimdir, neden gözaltına alındı? Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

TOLGA AYKUT KİMDİR?

Müzik ve dijital medya sektöründe öne çıkan isimlerden biri olan Tolga Aykut, özellikle Mahzen Medya'nın kurucusu ve sahibi olarak tanınıyor. 2016 yılında hayata geçirdiği Mahzen Medya ile hem sanatçılara hem de markalara yönelik yaratıcı projeler geliştiren Aykut, prodüksiyon, içerik stratejisi ve organizasyon yönetimi alanlarında aktif olarak çalışıyor.

Sektördeki başarıları ve yenilikçi yaklaşımı ile dikkat çeken Tolga Aykut, kısa sürede geniş bir takipçi ve iş ağına ulaşmayı başardı. Son dönemde magazin gündeminde, Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı romantik birliktelik ile de adından söz ettirdi. Ancak kariyerinin yanı sıra, yakın zamanda yürütülen bir soruşturma nedeniyle gündeme gelmesiyle dikkatleri yeniden üzerine çekti.

MAHZEN MEDYA'NIN SAHİBİ TOLGA AYKUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi, ünlü isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu operasyonu başta olmak üzere bağlantılı suçlamalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tolga Aykut'un savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

TOLGA AYKUT KAÇ YAŞINDA?

Tolga Aykut, 1992 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Genç yaşına rağmen müzik ve dijital medya alanında önemli projelere imza atması, onun sektör içindeki etkisini ve tanınırlığını artırmıştır.

TOLGA AYKUT NERELİ?

Tolga Aykut'un doğum yeri veya kökeniyle ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda herhangi bir resmi kaynak veya açıklama mevcut değildir.